Esta unidad B sí funciona: Sorloth, Álex Baena y Johnny Cardoso piden paso a base de números

La unidad B sí funcionó contra el Espanyol

El dato que demuestra que Lookman ha caído de pie en el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid mostró su mejor cara contra el RCD Espanyol. Aunque comenzaron perdiendo el choque, los de Diego Pablo Simeone supieron darle la vuelta al partido realizando un encuentro muy serio y donde la unidad B sí que funcionó.

En un partido donde muchos jugadores brillaron, las mejores noticias las protagonizaron Sorloth, Baena y Johnny Cardoso. Los tres jugadores, que últimamente han formado parte del equipo suplente, completaron un gran encuentro, recuperando sensaciones para lo que viene a continuación.

La efectividad de Alexander Sorloth

El delantero noruego fue el mejor jugador del partido, realizando su mejor actuación en mucho tiempo. Se le vio con una actitud diferente a la de otros días, presionando fuerte sobre el rival y participando en muchas jugadas.

No es ninguna novedad que el '9' colchonero genere ocasiones de peligro, pues esto se ve en casi todos los partidos, pero el sábado estuvo especialmente acertado. Anotó dos goles tras un centro de Marcos Llorente que remató con el pie y uno de Ruggeri que definió de cabeza. Además, dio un palo en una contra y pudo haberse ido con una asistencia tras un fallo clamoroso de Thiago Almada.

Álex Baena vuelve a contribuir

Una de las cosas que más se le ha achacado a Álex Baena en su primera temporada como jugador del Atlético de Madrid es la falta de participación en goles y asistencias. El ex del Villarreal ha mostrado siempre una actitud positiva y competitiva, pero no le terminaban de salir las cosas.

El sábado, frente al Espanyol, cuajó su actuación con más ocasiones generadas desde que viste de rojiblanco (5, las mismas que contra el Sevilla). Álex Baena pudo quitarse un peso de encima con su buena asistencia a Giuliano Simeone para poner el 2-1 en el marcador.

El Johnny Cardoso más seguro en defensa

Johnny Cardoso es otro de los jugadores que necesitaba dar este paso adelante. El centrocampista no ha podido tener mucha continuidad por sus lesiones y, cuando ha aparecido, ha estado lejos del nivel que mostró en el Real Betis.

El sábado fue de menos a más. Comenzó algo alejado de la base y sin tanta participación. Pero cuando se incrustó entre los centrales, se mostró mucho más suelto.

Sin embargo, su gran actuación se pudo ver en el aspecto defensivo. El estadounidense realizó 6 entradas, todas ellas con éxito, realizó 2 despejes y 3 intercepciones. En duelos también se mostró muy firme, ganando 9 de 12 disputados.