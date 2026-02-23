Lo de Guido Rodríguez no es cuestión de fe, sino de datos

Guido Rodriguez no era titular desde diciembre

De Juan Roig a Guido Rodríguez: líderes que marcan tendencia desde Valencia

El argentino Guido Rodríguez salió por primera vez de inicio con el Valencia en el partido de este domingo ante el Villarreal en La Cerámica más de dos meses después de su última titularidad con el West Ham inglés. En la primera parte de la presente temporada en la que el centrocampista ha militado en el equipo inglés, Rodríguez tan solo fue titular en una ocasión en la Premier League. Fue el 7 de diciembre de 2025 en el partido contra el Brighton que terminó 1-1. En total, jugó 177 minutos repartidos en seis partidos en la liga inglesa. Ahora ha empezado a reivindicarse con el Valencia CF.

Después de jugar en los minutos finales en los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Athletic Club, 18 minutos ante el Real Madrid y 32 ante el Levante, Rodríguez jugó 88 minutos en Vila-real en un partido en el que afirmó que tuvo buenas sensaciones.

Según el analista Javi Mera fue "importante para dar equilibrio, experiencia, buen inicio de juego, sin complicaciones y 'agresivo' en su papel".

Los datos de Guido Rodríguez

Los datos de Guido Rodríguez ante el Villarreal confirman las sensaciones que transmitió sobre el césped, dominando su área de influencia en una zona dónde, es cierto, se movió Pape Gueye, el mejor de los castellonenses.

Rodríguez, de 31 años, salió de inicio para acompañar en el centro del campo al suizo Filip Ugrinic y fue sustituido en el minuto 88 por el portugués André Almeida. Según los datos de Sofascore, el argentino tuvo un 88 % de precisión en el pase, ganó 8 de 13 duelos en el suelo y completó un 87 % de los pases en el tercio final.

Guido acertó 46 pases de los 52 que intentó. Ganó cuatro entradas de las seis que intentó; recuperó dos balones y completó su actuación despejando cuatro balones

El pivote nacido en Sáenz Peña llegó al Valencia con un contrato que le une a la entidad blanquinegra hasta el final de temporada, si bien en su presentación dijo que habría firmado por más de seis meses, pero agregó que "hay tiempo para todo”. El valencianismo sueña con atarlo.

