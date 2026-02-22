David Torres 22 FEB 2026 - 23:56h.

Guido fue titular por primera vez

Los errores del Valencia CF le dan los puntos al Villarreal en el derbi de la Comunitat

VillarrealEl Valencia CF ha disputado u perdido en la noche de este domingo, 22 de febrero, el partido correspondiente a la jornada 25 de LALIGA EA SPORTS 2025-26 que le ha enfrentado al Villarreal CF. El encuentro, celebrdo en el Estadio de La Cerámica, ha finalizado con 2-1 en el marcador y sirvió para que Guido Rodríguez se estrenara como titular en el Valencia CF. El argentino cuajó un gran partido, disputó 88 minutos y sólo al final, a la desesperada, Carlos Corberán lo sentó para sacar a André Almeida en pos de un empate que fue imposible. El centrocampista campeón del mundo demostró su capacidad y le dio empaque a una medular en la que participó mucho y bien.

Guido Rodríguez lamentó que su equipo no materializara las opciones que generó en la segunda parte. "Tuvimos ocasiones y lo intentamos. Tratamos de imponer el control. Queda la bronca. Ellos tuvieron más control en la primera mitad, nosotros en la segunda. Nos faltó corregir", reflexionaba.

Guido Rodríguez promete ir a más

El centrocampista argentino analizaba el choque al final del partido en VCFMedia. "La verdad es que lo intentamos hasta el final. Nos molesta no haber logrado el empate. Hay que pasar la bronca hoy y mañana pensar en el próximo partido", decía el jugador.

Además comentó las siguientes cuestiones:

Tuvieron ocasiones para empatar

“Las tuvimos, lo intentamos. En el segundo tiempo tuvimos más control, tratamos de imponer un poco más lo que nosotros queríamos hacer. Queda el enfado de no habernos llevado, por lo menos, un punto. Hubiera sido lo justo, pero los resultados son los que son. Hay que trabajar y corregir los detalles”.

Se estrena como titular

“Contento de poder jugar desde el inicio, de poder sumar más minutos. Me he sentido bien trabajando para el equipo y esto va a ir cada vez a más y las cosas van a ir bien”.

Próximos partidos en Mestalla serán claves

“Vienen dos encuentros muy importantes en nuestro estadio, con nuestra afición. Es muy importante hacernos fuertes y estar juntos como hasta ahora. Lo vamos a sacar todos juntos, estoy convencido. Necesitamos de todos para tirar hacia delante”.