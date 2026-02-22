Joaquín Anduro 22 FEB 2026 - 21:41h.

Arrasate se quejó de la acción del penalti de Raíllo sobre Borja Iglesias

El uno por uno y notas del Mallorca ante el Celta con seis suspensos

Compartir







La situación del RCD Mallorca ha quedado muy comprometida tras la derrota por 2-0 ante el Celta de Vigo que deja a los bermellones una jornada más en zona de descenso. A esto se le suma el enfado por el penalti señalado en el 1-0 que ya denunció Antonio Raíllo y que ha provocado un enganchón de Jagoba Arrasate en sala de prensa por el arbitraje del que también se han quejado los locales.

Jagoba Arrasate, tras el Celta-Mallorca

¿Se ha visto una mejora en el Mallorca?: "Bueno, creo que a nivel defensivo sí. El compromiso y el trabajo que hemos hecho ante un equipo que tiene un montón de argumentos ofensivos y creo que hemos trabajado bien a nivel defensivo. Es verdad que han tenido alguna ocasión, pero normalmente en casa suelen tener mucho más volumen y, bueno, la pena de esa acción. Es verdad que estoy muy descontento, sobre todo con el trabajo que hemos hecho con balón porque creo que hemos amenazado poco. Hemos intimidado muy poco y, en Primera División, para sacar un buen resultado hay que hacer más en ataque".

Peor partido del Mallorca con balón: "No sé, es verdad que hemos generado muy poco. Nos ha costado conectar con los de dentro y, cuando no conectas con los de dentro, luego es difícil sacar fuera o conectar con los de arriba. Nos han apretado muy bien y es verdad que no nos hemos encontrado cómodos. Es un equipo que tiene mucha posesión y que es difícil robarles. Hemos priorizado hacia dónde queríamos llevar un poco el ataque de ellos y en eso creo que hemos estado mejor, pero es verdad eso que tú dices. En ataque, aparte de que nos ha costado, creo que también hemos estado imprecisos. Y lo que he dicho antes, hay que hacer mucho más en ataque para que el rival se sienta amenazado".

Más preocupación tras un arranque de año similar al de 2025: "Sí, claro, ¿cómo no? Porque el año pasado hicimos una gran primera vuelta y ahora no. Ahora estamos en descenso, a un punto de la salvación y claro que estamos preocupados y ocupados. Al final el equipo fuera de casa sigue sin sumar y no lo podemos fiar todo a los partidos de casa, que ya vemos que somos capaces de ganar pero tampoco es fácil ganar todos los partidos en casa, como pasó la semana pasada. Entonces, tenemos que poner remedio a esto. Tenemos que afrontar la situación como viene, mirarla de cara. Y eso es entrenar bien mañana, hacer una buena semana de trabajo y, cuando llegue la hora del sábado, entonces es cuando hay que hablar".

Opinión sobre el penalti del 1-0: "Que no es penalti. Creo que Raíllo le pone la mano a Borja, Borja exagera y el árbitro pita. Hasta ahí".

Golpe al final de Samú Costa: "Bueno, estaba bastante fastidiado, golpeado. Pero, bueno, sobre todo estaba fastidiado porque hemos perdido y habrá que ver qué es lo que tiene. Pero, sobre todo, estaba fastidiado por la derrota".

PUEDE INTERESARTE Fechas, horarios y televisiones de los partidos de la jornada 28 de LALIGA EA Sports

Opinión sobre el arbitraje: "Si me preguntas por alguna jugada, te digo. Pero, ¿en general, dices? Nos hemos llevado un montón de tarjetas, por ejemplo. La primera de Samú Costa no es tarjeta y la primera de Muriqi sí es tarjeta. A Muriqi le cosen a faltas y, al revés, yo creo que Muriqi, como es muy grande y muy tal, se le pita muy fácil. Digo cuando él saca los brazos, y a él al revés. Entonces, claro, aquí todos tenemos argumentos para quejarnos. Pero si me preguntas por jugadas concretas, te contestaré. En este caso, la del penalti, a mí me parece que Raíllo le pone la mano en el pecho y Borja exagera. Entonces, esa es mi opinión.

Posible segunda amarilla a Muriqi: "Sí, claro, la segunda, lo que nos faltaba ya. Protestamos todos aquí. A Muriqi, si tú ves las acciones... Y que la primera de Samú Costa no sea amarilla. Y no quiero entrar en eso porque creo que el Celta ha jugado mejor que nosotros, ha tenido más ocasiones. Incluso la victoria es justa, no quiero entrar en eso. Creo que llevamos ya muchas jornadas, incluso esta misma jornada, como para estar un poco confundidos todos".

Derrota que duele especialmente: "Sí, me duele especialmente porque teníamos puestas muchas ilusiones en el partido de hoy. Y fuera de casa necesitamos este compromiso defensivo. Que no te piten ese penalti, por ejemplo, pero, sobre todo, en ataque hacer más cosas. Para ganar fuera de casa tienes que estar bien defensivamente y, en ataque, tienes que amenazar. Y hoy creo que defensivamente hemos hecho un buen trabajo en general, pero a nivel ofensivo hemos estado muy justos. Entonces, creo que necesitamos también dar un paso al frente fuera de casa porque, lo que he dicho antes, cada partido es una oportunidad. Nos quedan cada vez menos partidos y no podemos pensar que los de casa sí y los de fuera no. Todos tienen que ser una oportunidad para poder sumar".

¿El peor momento de Arrasate en el Mallorca?: "Sí, seguramente sí. Seguramente sí porque estamos en descenso y quedan 13 partidos. Agradecer las palabras de Ortells, pero a mí lo que me ofende es no poder corresponder eso. Lo que quiero es que el Mallorca se salve y vamos a hacer todo lo posible para que se salve y luego ya habrá tiempo de hablar".