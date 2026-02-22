Joaquín Anduro 22 FEB 2026 - 20:28h.

El RCD Mallorca cayó derrotado por 2-0 ante el Celta en Balaídos en un encuentro en el que los de Jagoba Arrasate salieron muy replegados y apenas dispararon una sola vez. A pesar de ello, los mallorquinistas aguantaron hasta el penalti anotado por Iago Aspas en los últimos minutos tras un agarrón de Raíllo sobre Borja Iglesias y el doblete del de Moaña.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto bermellón en la jornada 25 de LALIGA EA SPORTS.

Leo Román [6]: Sacó un par de buenas manos en el arranque cuando Hugo Álvarez comenzó a inquietar por su costado. Adivinó la intención y estuvo a punto de sacar el penalti de Iago Aspas que desniveló el partido. Evitó incluso más goles en el final.

Antonio Sánchez [4]: Centrado en tareas defensivas pero se echó en falta algo más en ataque del futbolista mallorquín en esa posición de carrilero ya que, si el equipo de Arrasate generó poco peligro, este no llegó por el costado por el que jugaba el 6 bermellón.

Pablo Maffeo [6]: Hugo Álvarez se le marchó con facilidad en dos ocasiones en el inicio pero, desde ahí, el jugador hispano-argentino se centró para mostrarse muy seguro en defensa al nivel de sus compañeros en la zaga. Sacó un gol de Borja Iglesias bajo palos.

Martin Valjent [6]: En la línea de sus compañeros en la defensa, bien organizado en la línea de cuatro o de cinco y sacando cada pelota que llegase a sus dominios antes de que fuese más peligrosa. Ya poco pudo hacer en el 2-0.

Antonio Raíllo [6]: Sacó una gran cantidad de balones ya fuera a la hora de despejar balones o de bloquear disparos celtistas. Lideró a la defensa hasta que cometió un error en un penalti totalmente evitable al agarrar a Borja Iglesias en el área.

Toni Lato [5]: El lateral valenciano fue una de las novedades en el once titular de Giráldez y cumplió en defensa por su costado impidiendo el peligro por ese lado.

Omar Mascarell [5]: Bien en su labor como pivote frenando el juego del Celta por el centro y organizando a su equipo para evitar dejar espacios por los que se colasen los jugadores celestes.

Samú Costa [7]: En un encuentro en el que al Mallorca le tocó casi por exclusiva a correr detrás del balón, el portugués pudo lucirse corriendo por todo el campo a cualquier balón dividido con esa agresividad que le caracteriza.

Sergi Darder [2]: Partido muy gris del de Artà, que no logró generar ocasiones para el Mallorca ni siquiera llevar la pelota con peligro al área rival. Se le echó en falta más presencia e iniciativa para generar juego.

Jan Virgili [4]: Lo intentó alguna que otra vez pero no le salió nada. En los pocos ataques del Mallorca buscó desequilibrar y romper a la defensa gallega sin éxito.

Vedat Muriqi [5]: No se le puede pedir más que lo que ayudó en la presión como el primer hombre y ganando alguna pelota por arriba ya que sus compañeros no le dieron ninguna pelota ni siquiera cerca del área de Radu.

Sustituciones de Jagoba Arrasate en el Celta-Mallorca

Johan Mojica [4]: Estaba cumpliendo el colombiano hasta que Jones comenzó a romperle por su banda sin ser capaz de seguirle a pesar de su velocidad. Se jugó la roja en un plantillazo a Javi Rodríguez.

Manu Morlanes [5]: Aportó energía en el centro del campo al salir por Mascarell cuando este estaba fundido y con tarjeta amarilla. Pudo hacer más en el 2-0 pero el equipo ya estaba roto.

Pablo Torre [4]: No incidió para bien en un partido en el que lo tenía relativamente sencillo para mejorar la actuación de los atacantes antes de su salida al terreno de juego.

Mateo Joseph [4]: No fue capaz de agitar el avispero con su entrada al campo en el tramo final del encuentro cuando al Mallorca se le fue el partido.

Javi Llabrés [-]: El atacante entró en los últimos minutos tras el primer gol de Iago Aspas.