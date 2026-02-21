Andrea Esteban 21 FEB 2026 - 22:58h.

Considera que replicar esa estructura requiere tiempo y recursos

La intrahistoria de Jan Virgili y su salida del Barça, con Jagoba Arrasate siendo clave: "Espabila, te quiero aquí el sábado"

Jagoba Arrasate no escatimó en elogios hacia la política de cantera del Celta de Vigo, a la que definió como “el modelo a seguir” por su apuesta firme por el talento formado en casa.

“El valor de eso es incalculable”, señaló el técnico, destacando que el equipo gallego compite en Europa y mantiene un buen rendimiento en Liga con una base amplia de jugadores formados en su cantera. Para Arrasate, esa filosofía no solo es deportiva, sino también identitaria.

Arraigo y sentimiento

“El hecho de tener tantos canteranos genera arraigo y hace que la afición se sienta más orgullosa y más conectada con el equipo”, explicó. El técnico subrayó que en el norte existe una cultura muy marcada de mirar primero hacia casa y cuidar el mayor activo del club: su cantera.

No obstante, también lanzó un mensaje de realismo: cada entidad tiene su contexto, sus recursos y su naturaleza. “Ojalá fuese así en todos los sitios, pero eso no se construye de la noche a la mañana”, advirtió.

Sin miedo al desgaste europeo

En cuanto al posible cansancio del Celta por la competición continental, Arrasate restó importancia al factor físico. Recordó que el equipo está acostumbrado a rotar y gestionar plantillas amplias, incluso cuando juega jueves y debe preparar partido el fin de semana.

“Vienen de una victoria que les ha dado moral”, apuntó, anticipando un encuentro exigente. Aunque bromeó con la posibilidad de que lleguen “despistados”, dejó claro que espera un duelo complicado ante un rival con fondo de armario y dinámica positiva.