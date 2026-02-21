Doblete del noruego ante un Espanyol que empezó ganando con un tanto de Jofre

Alexander Sorloth lidera la reacción. Tras tres jornadas sin ganar, el Atlético de Madrid se ha reencontrado con la victoria en LaLiga EA Sports con una gran remontada ante el RCD Espanyol (4-2). Jofre Carreras adelantó al cuadro perico en los primeros minutos, pero los rojiblancos levantaron a lo grande el encuentro con un doblete del noruego, un tanto de Giuliano y otro de Lookman. Edu Expósito redujo distancias en el tramo final para los catalanes, que suman ocho jornadas sin ganar.

Jofre inquieta, Sorloth calma

Algunos aún no habían llegado a su asiento cuando el Espanyol ya se había adelantado. Griezmann perdió su tercera pelota seguida en cuestión de 5 minutos, Dolan aprovechó que toda la defensa rojiblanca estaba desubicada y Jofre ganó la posición a Marcos Llorente con suma facilidad.

El propio Jofre rozó el 0-2 con un disparo desde la frontal que se marchó cerca del palo, pero el Atlético empezó a dominar la pelota y el empate no tardó en llegar. A los 21', Llorente aprovechó un mal pase atrás de Kike García para sacar un centro rápido al segundo palo, donde apareció Sorloth para empujarla a la red.

Para entonces, Griezmann por fin se había encontrado y era el cerebro del Atleti junto a un Pubill que lo mismo cortaba atrás que dividía y filtraba en el medio. El francés tuvo tres acciones para voltear el marcador, pero se quedó con la miel en los labios ante un Espanyol que acabó dominado y sin amenazar a la contra.

Goleada y a pensar en el Brujas

El partido se rompió nada más iniciarse el segundo tiempo. A los 49', Giuliano aprovechó un gran pase de Baena para firmar el segundo. A los 58', Lookman empujó a la red un córner botado por Griezmann y peinado por Ruggeri en el primer palo. En un visto y no visto, partido casi sentenciado.

Sorloth y Ngonge estrellaron dos balones en el palo antes de que el noruego, de nuevo, firmara el cuarto gol del Atlético tras un centro de Ruggeri, que de repente había firmado dos asistencias. El partido era una fiesta y Sorloth, otra vez más, regaló el quinto al recién ingresado Thiago Almada, quien dribló a Dimitrievski y estrelló luego su disparo en un defensa con todo a favor.

Edu Expósito recortó distancias con un buen zurdazo abajo para cerrar un partido que debe servir de bálsamo a un Atlético que, por cierto, sigue sin encontrar a Julián Álvarez, casi inédito en los 35 minutos que estuvo sobre el césped. Tampoco se encuentra a sí mismo un Espanyol que ha pasado de ser la gran revelación al peor equipo de la segunda vuelta.