Alexander Sorloth sigue sumando cifras en el Atlético de Madrid. Quizá nunca vaya a firmar una temporada de 40 goles, pero granito a granito sigue cumpliendo. Este sábado, ante el Espanyol, fue el gran artífice de la remontada y de la goleada, anotando dos tantos determinantes y rozando incluso el hat-trick en varias ocasiones. Ya suma nueve goles en LaLiga EA Sports, unos datos que siguen dejando bastante señalado a Julián Álvarez.

Este sábado, Julián fue suplente en el Metropolitano. Presumiblemente, con vistas a ser titular el martes ante el Brujas, en un partido decisivo para la continuidad en la Champions League. El argentino jugó la última media hora y lo cierto es que volvió a dar una imagen bastante gris, algo que contrasta aún más con la puesta en escena del noruego, marcando y generando ocasiones una tras otra.

Los datos de goles de Sorloth y Julián Álvarez

Si bien es cierto que Julián marcó en Brujas y también marcó al Barça en la Copa del Rey, su sequía liguera se sigue alargando. No ve portería desde la jornada 11, ante el Sevilla, el 1 de noviembre. Y fue de penalti. Es decir, que va camino de los cuatro meses sin festejar un gol en la competición doméstica.

Desde aquella fecha, el Atlético ha disputado 14 jornadas que se han saldado con ocho triunfos, dos empates y cuatro derrotas. En este tiempo, insistimos, Julián no ha marcado ni un solo gol. Y en este tiempo, mientras tanto, Sorloth ha anotado nada menos que siete goles.

Antes del doblete al Espanyol, el noruego también vio puerta ante Real Sociedad, Alavés y Mallorca de manera consecutiva y firmó un doblete al Oviedo. Siete tantos que elevan sus cifras ligueras a nueve en total, mientras que Julián sigue estancado en los siete.

A nivel global, contando todas las competiciones, Sorloth lleva 12 goles, ya que ha anotado dos tantos en Europa pero no ha visto portería en la Copa del Rey. Por su parte, Julián sigue liderando al Atlético en la faceta goleadora con 13 goles, ya que ha anotado cinco en Champions y uno en el torneo copero.