Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, atendió a Movistar tras el triunfo ante el RCD Espanyol (4-2), liderado por una gran actuación de Alexander Sorloth. El técnico desveló el mensaje que le había dado al noruego tras el empate en Brujas y puso deberes a Lookman pese a anotar otro gol, y ya son cuatro desde que llegó al Metropolitano en enero.

Valoración del partido: "Necesitábamos sumar en Liga para acercarnos a los equipos que están por encima. El equipo interpretó bien el partido. Nos encontramos con un gol rápido en contra, no pudimos resolver la jugada que pudimos haber hecho más defensivamente. A partir de ahí el equipo fue protagonista, tuvo situaciones, marcó cuatro y tuvimos dos o tres más para hacer gol. Se buscó controlar el partido. Hicimos un partido muy completo en los 90 minutos".

Sorloth como referencia: "Sin duda. Le decía en la previa 'entraste 20 minutos en Brujas y tuviste tres situaciones de gol'. Se las genera cuando está bien. Necesitamos ese futbolista cuando está bien porque nos hace tener la diferencia".

Qué aporta Lookman: "Sobre todo goles. Más goles que juego en principio, puede crecer en el juego y en el trabajo defensivo, lo necesitamos en esa faceta para trabajar. Le veo con mucha ilusión. Desde que llegó, su mensaje fue 'quiero mejorar como futbolista'. Ojalá pueda mejorar para que siga creciendo. No es casualidad los goles que lleva marcados. Necesitamos más de él del juego".

Mensaje con vistas al Brujas: "Los mensajes los necesitamos hacia dentro para dar energía a nuestra gente a partir de nuestro juego, energía, fuerza. A partir de ahí, no tengo dudas que nuestra afición responderá".

Con qué te quedas de la victoria: "Muchas cosas buenas. Empezamos perdiendo y eso no nos alteró, siguió buscando el partido que queríamos. Fuimos protagonistas. Triunfo importante, necesario en Liga, gran trabajo colectivo".

La remontada, con vistas al Brujas: "Siempre es importante ganar antes de un partido importante como el del martes. Ellos llegarán con jugadores frescos, jugamos a las 18.45 horas.... y tendremos que estar bien igual".

El partido de Cardoso: "De menos a más, encontrándose con situaciones que tiene, por eso está en el Atlético de Madrid. Necesitamos tenerlo como le vimos al principio conforme fue evolucionando. Hizo muy buen partido, nos pone contento, lo necesitamos".

Poca contundencia atrás: "El primer gol, entre suerte y posiblemente mala interpretación nuestra de cómo defender. El segundo creo que no la ve, Oblak está tapado. La tercera del larguero fueron las tres que atacaron y por suerte esa no fue gol".

Baena, partido y asistencia: "Estaba contento, sabía que había hecho el partido que necesitamos. Trabajo, transiciones rápidas, hacer jugar desde el doble medio para generar juego. La asistencia a Giuliano es fantástica de un jugador que sabe y que ve. Le necesitamos así, al Baena de hoy".

Tres competiciones distintas: "Estamos compitiendo bien en Champions y en Copa del Rey, en Liga nos quedamos lejos de los primeros, pero buscamos no bajar el paso para terminar lo más arriba posible. Estoy muy contento con lo que está haciendo la plantilla en estos momentos".

Menos de 72 horas de descanso: "Ojalá la gente entienda lo importante que es para que la energía se eleve. Ojalá lo puedan entender".

Mensaje a la afición: "No estoy para pedir absolutamente nada, sólo pido que interpreten la necesidad de energía. Y ellos nos dan energía".

El partido de Sorloth: "¿Qué te parece? Es fútbol. Le dije antes del partido que el otro día tuvo tres situaciones en 15 minutos. Le dije algo más grosero. Ese jugador necesitamos. Hizo un partido espectacular. El gol una pena el tercer, era el más lindo de los anteriores".