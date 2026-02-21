Joaquín Anduro 21 FEB 2026 - 22:58h.

Así jugaron los hombres de Manolo González

La reflexión de Manolo González sobre Simeone y el Atlético de Madrid: "Es una barbaridad"

El RCD Espanyol cayó derrotado por 4-2 en su visita al Atlético de Madrid en un encuentro en el que Jofre Carreras puso por delante a los suyos al poco de arrancar y, ahí, se dedicaron toda la primera parte a defender. Sin embargo, los rojiblancos completaron la remontada en la segunda mitad con cuatro dianas y Edu Expósito redujo distancias.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto perico en la jornada 25 de LALIGA EA SPORTS.

Marko Dmitrovic [5]: Cuatro goles encajados por el meta serbio aunque poco se le puede achacar en ellos. De hecho, estuvo a punto de dejar la parada del partido en el cuarto.

Omar El Hilali [6]: El internacional marroquí secó a Ademola Lookman por una banda por la que apenas logró inquietar peligro el Atlético de Madrid. El más regular de la parcela defensiva.

Clemens Riedel [3]: No estuvo a la altura de los otros dos centrales y dejó más dudas en defensa en su posición en la línea de tres, sobre todo a la hora de salir de su posición. Perdió completamente la marca de Sorloth en el empate. El damnificado a la hora de cambiar el esquema.

Fernando Calero [6]: A la hora de despejar y en los balones al área fue un seguro de vida pero a la hora de salir de su posición dejó más dudas, como en la jugada del gol de Giuliano Simeone. Salvó el quinto de Almada bajo palos.

Leandro Cabrera [6]: Lideró la zaga del Espanyol en un partido en el que tuvieron trabajo extra al estar hundidos desde el tanto de Jofre en el arranque. Estaba siendo el mejor aunque le lastra algo el ni siquiera saltar con Sorloth en la jugada del 4-1.

Carlos Romero [3]: Decepcionante partido del lateral zurdo para lo que nos tiene acostumbrado esta temporada. Sin participar en ataque, tampoco fue un muro atrás y sufrió con la velocidad de Giuliano Simeone. Lookman se le fue con mucha facilidad en la marca a la hora de anotar el 3-1.

Urko González de Zárate [7]: Labor encomiable del mediocentro en la medular saliendo a todo tipo de balones al corte descolgándose de su posición al tener tres centrales por detrás. Aguantó al 100% hasta el final.

Pol Lozano [5]: Con el gol tempranero, el catalán estuvo dedicado casi por exclusivo a tareas defensivas sin poder apenas generar jugadas. No logró desperezar a su equipo al estar por debajo en el marcador tras el desgaste de la primera mitad.

Tyrhys Dolan [7]: El Espanyol llegó con cuenta gotas a la portería de Jan Oblak y la mayoría de acercamientos fue gracias a la velocidad de inglés, como la carrera y la asistencia a Jofre Carreras en el 0-1.

Jofre Carreras [7]: Primer gol de la temporada para el extremo al lanzarse para empujar un envío de Dolan con algo de fortuna. Logró dar algo de desahogo a los suyos con sus arrancadas y desmarques.

Kike García [4]: Es cierto que su labor como único delantero y el primero en la presión es poco agradecida pero es que, además, el gol del empate llega en un mal pase atrás del de Motilla del Palancar.

Sustituciones de Manolo González en el Atlético de Madrid-Espanyol

Ramón Terrats [4]: No se notó su entrada en el campo y se le vio muy perdido sin saber cuál era el rol que tenía que interpretar sobre el terreno de juego.

Edu Expósito [7]: Mejoró la circulación de balón desde que saltó al verde y se lució con un trallazo desde la frontal del área con el que batió a Oblak. Primer gol tras más de dos años sin marcar, con una grave lesión entre medias.

Cyril Ngonge [4]: En el primer balón que tocó, mandó la pelota al larguero en un rechace con Oblak adelantado pero no pudo lucirse mucho más cuando a sus compañeros les faltaba frescura.

Roberto Fernández [5]: Una y otra vez, el ariete andaluz insistió en la presión cuando el Espanyol intentaba acercarse al marcador.

Pere Milla [5]: El ilerdense aportó un punto más de energía desde su entrada al campo cuando sus compañeros comenzaban a apagarse.