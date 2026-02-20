Joaquín Anduro 20 FEB 2026 - 19:00h.

Manolo González devuelve los elogios a Simeone

Manolo González desvela el cabreo en el Espanyol: "Pensarán que estoy en mi casa de puta madre y saltando"

El Espanyol sigue sin conocer la victoria en 2026 y este sábado visitan al Atlético de Madrid en plena irregularidad colchonera con el recuerdo del triunfo perico en la primera jornada de la presente temporada. Después de que Diego Pablo Simeone defendiese a Manolo González en sala de prensa, este ha respondido tras hablar de su futuro reivindicando la figura del entrenador argentino y cómo ha cambiado al equipo rojiblanco durante su etapa en el banquillo.

El técnico gallego, a punto de cumplir dos años como técnico espanyolista, se ha referido a que computan "como años de perro" a raíz del desgaste que esto produce y por eso ha reflexionado sobre los más de 14 años del Cholo en el Atleti: "Bueno, el desgaste de un entrenador de Primera División está ahí. Al final sabes que en el momento en que no ganes, críticas van a haber. Que al final es lógico. Yo siempre he dicho que he estado en la otra parte y cuando tú quieres que gane tu equipo y no gana, pues tienes una decepción. En el momento, sobre todo, en que se acaba el partido y estás más caliente es cuando te duele más. ¿Qué ocurre? Yo creo que con Simeone hay que echar la vista atrás. Yo creo que a veces tenemos muy poca memoria en el fútbol. Y esto no lo digo ni mucho menos por mí, lo digo porque me has preguntado por Simeone".

"Si todos nos acordamos de cómo llegó Simeone al Atlético de Madrid, del momento en el que llegó, cómo estaba el club y cómo está ahora, hablamos de un club que no iba a la Champions cada año, que estaba jugando en ese año, si no recuerdo mal, por no descender. Ha conseguido estabilizar a un club, ganar Ligas, ganar Copas del Rey, ganar Europa League, meterlo en dos finales de Champions, que juegue Champions cada año... y, claro, al final parece poco pero yo creo que es mucho. Yo creo que lo que han conseguido es una barbaridad. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí pensamos que el Atlético de Madrid no va a jugar la Champions al año siguiente. Nadie lo piensa. Y eso es un gran trabajo de conseguir meter al club cada año para tener esos recursos económicos, un año sí y otro también, en Champions".

Por ello, Manolo González, ha dado la cara por Simeone a pesar de lo rápido que va todo en esta sociedad: "¿Qué ocurre? Pues que al final en la vida te cansas de todo. Hay gente que se cansa de las bambas que lleva o del móvil y después te cansas del entrenador. No hay más. Pero creo que es justo y de recibo decir que si el Atlético de Madrid está donde está y en la posición en la que está a nivel del fútbol mundial, es muy en parte gracias a lo que ha conseguido Simeone como entrenador".

Manolo González y los elogios de Simeone

Esto después de que Simeone ensalzara el trabajo del técnico blanquiazul y la "competitividad" que ha transmitido a sus futbolistas, algo que Manolo espera recuperar: "Hay que volver a hacer de lo que ha hablado bien, que es para agradecérselo. Hay que volver a hacerlo porque es lo que nos ha hecho estar ahí. Volver a recuperar esa fiabilidad defensiva, esa seguridad, y volver a lo que hemos sido, un equipo que contraataca bien, que hace peligro, y volver a hacer eso".

"Yo creo que al final con el tiempo todo se pone en su lugar. Ni antes éramos tan buenos ni ahora somos tan malos. Así que creo que la calma nos tiene que llevar otra vez a volver a ganar", respondió el entrenador del Espanyol.