Joaquín Anduro 20 FEB 2026 - 16:14h.

El Cholo critica el calendario del Atlético

Simeone responde a Lookman, Pablo Barrios, Musso y los rumores con Julián Álvarez: "No estoy en su cabeza"

El Atlético de Madrid regresa a LALIGA EA Sports este sábado obligado a mostrar ante el Espanyol la versión que ha mostrado fuera de la competición doméstica después del varapalo ante el Rayo del fin de semana pasado. Diego Pablo Simeone ha valorado estas dos versiones del equipo rojiblanco y ha vuelto a criticar el calendario después de tener menos de 72 horas con respecto al duelo en Brujas de este pasado miércoles en Champions.

Diego Pablo Simeone, antes del Atlético de Madrid-Espanyol

El porqué de la diferencia entre las dos versiones del Atlético de Madrid: "Porque son personas y evidentemente todas las personas no nos comportamos todos los días iguales aunque nos gustaría comportarnos siempre de la misma manera. Siempre se habla de lo que suele pasar, que el equipo no tiene intensidad o que el equipo tira el partido... Creo que son 20 años como entrenador, 19 como jugador y no conozco un futbolista que no sale a jugar y ganar un partido. Después pueden pasar situaciones que las puedes atravesar de la mejor manera y situaciones que no las sabes atravesar. En realidad, ahí empiezan a aparecer las situaciones negativas en el juego. Considero que los partidos que nos ha tocado perder jugamos mal y no hay otra cosa que yo valore conociendo siempre con la ilusión que enfrentan cada partido cualquier tipo de futbolista que he tenido".

Referencia del Espanyol de la primera vuelta: "Sinceramente es difícil saber qué rival vamos a encontrarnos. Siempre prensamos que nos vamos a encontrar con el mejor rival para, obviamente, tener controladas las situaciones que se puedan controlar. Es un equipo competitivo, absolutamente, su entrenador ha manejado bien esa versión del equipo para que pueda competir como lo hace. Tiene un trabajo defensivo increíble, de los mejores en ese 4-4-2 que maneja muy bien y con mucha fuerza en ataque. Siempre tienen gente ofensivamente para ocupar las calles de ataque muy bien. Tendremos que llevar el partido a donde creamos que podemos hacerles daño".

Más importante con lo que se viene, ¿aspecto mental o físico?: "El Espanyol. El cuidado que hay que tener es el Espanyol".

Calendario cargado: "Esas 72 horas... eso no funciona. Ya no sé a quién echarle la culpa, pero bueno, no hay 72 horas. O yo lo veo mal. Por ahí pensaba que los horarios eran distintos... Es difícil sostenerlo, por eso los equipos necesitamos una plantilla amplia. No te alcanza con 10-12 jugadores como te alcanzaba toda la vida. Está claro que hay muchos más partidos. La competencia sobre todo en Champions creció. Si no te clasificas entre los ocho primeros para tener esas dos semanas que influyen de muy buena cara para los que le toca. Ni qué hablar si llegas a semifinales o final de Copa del Rey porque te involucra más esfuerzos. No tengo dudas de que las plantillas deben crecer y nuestro trabajo como gestión debe ser importante en consecuencia de lo que vamos viendo de cada partido a otro en relación a lo que los jugadores nos pueden dar y hasta dónde exigir el riesgo, que todos sabemos que con tantos partidos un jugador se puede lesionar. Es una cuestión básica. Tenemos que gestionarlo, es una cuestión difícil porque todos los partidos son importantes. A los jugadores les preguntas cómo están y te dicen que bien y yo les digo que también pero no puedo jugar. Así que está claro que ellos, como intención la tienen y la gestión nuestra en la parte física y de juego es clave".

Exagerada la distancia en la clasificación con Madrid y Barça tras ganarle a ambos: "No, no me parece exagerado porque no fuimos capaces de jugar de la misma manera contra otros rivales".

Importancia de dar una buena imagen y ganar contra el Espanyol: "Es más importante ganar que dar una buena imagen mañana".