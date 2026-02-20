Saray Calzada 20 FEB 2026 - 07:04h.

No cesan los rumores de posibles interés por Julián Álvarez en los últimos meses

El Atleti rechazó 120 millones del Arsenal por Julián Álvarez

Compartir







Julián Álvarez parece que va a ser uno de los nombres de los que más se va a hablar en el próximo mercado porque ya lleva meses hablándose de su futuro y los rumores sobre una posible salida del Atlético de Madrid no cesan. Uno de los candidatos de los que más se está hablando que se postula para ficharle es el FC Barcelona. Víctor Font en un acto de su candidatura ha desmentido que el club azulgrana tenga ya un acuerdo con el jugador. Roberto Gómez ha hablado del argentino en ElDesmarque madrugada y sí que ha confesado el sentimiento que tiene el club rojiblanco con todo esto que se está hablando.

"El Atlético de Madrid está muy mosqueado y enfadado con el entorno de Julián Álvarez que al parecer le están moviendo bastante. Según mis informaciones, la intención del Atleti es que Julián siga", dijo el periodista en el programa. También comentó que la fecha del 12 de marzo puede ser muy significativa para el futuro del club y ahí se decidirá la continuidad de Simeone.

PUEDE INTERESARTE Julián Álvarez iguala la marca de Luis Aragonés en Champions League con el Atlético

¿Seguirán Simeone y Julián Álvarez?

Enrique Cerezo ha dicho en numerosas ocasiones que el entrenador seguirá en el Atleti hasta que él quiera. Habrá que esperar para saber si en esa fecha se decide su continuidad o si decide poner fin a su etapa en el club rojiblanco después de más de diez años al frente. En esta temporada está siendo quizás el más cuestionado por momentos. El equipo no ha conseguido tener regularidad desde que comenzó el curso y ha demostrado ser capaz de lo mejor y lo peor.

El presidente también ha dicho en muchas ocasiones que el delantero argentino es jugador del club colchonero y que seguirá por muchos años más, pero los rumores de interés de un y otro equipo no cesan. A esto se le suma que no está teniendo su mejor rendimiento y en sus gestos se le ve que no fue el Julián que enamoró en su primer temporada como rojiblanco.