Diego Páez de Roque Madrid, 20 FEB 2026 - 19:10h.

Nueva baja para Álvaro Arbeloa en el entrenamiento

Vinicius Jr es el nombre de la semana en la actualidad blanca. El delantero brasileño fue el protagonista en la ida de playoffs de la Champions League conta el Benfica con un auténtico golazo que se vio eclipsado por el incidente racista con Prestianni.

Desde el pasado martes, este episodio ha acaparado todas las portadas y programas deportivos, criticando la acción del argentino, insultando a Vinicius mientras se tapaba la boca, además de las posibles sanciones que pueden caerle.

Esta tarde, Álvaro Arbeloa ha hablado acerca del brasileño en rueda de prensa. "Ha estado triste, como todos, y muy indignado. Es un acto racista que no queremos que vuelva a pasar, no tiene cabida en nuestro deporte. Tenemos una oportunidad enorme para no dejarlo pasar”.

Después de la comparecencia del salamantino, el equipo se ha entrenado en Valdebebas. Allí se ha podido ver a un Vinicius más relajado e incluso divirtiéndose con el balón. Tras unos ejercicios de calentamiento, pasaron a los clásicos rondos donde el brasileño mostró su calidad.

Las cámaras de ElDesmarque pudieron captar el vacile que le pegó a Camavinga escondiendo el esférico con varios amagos. Además, estuvo muy activo durante los ejercicios, mostrando su buen momento de forma.

Puedes ver el entrenamiento de Vinicius Jr en el vídeo situado en la parte superior de la noticia.

La baja de última hora en el entrenamiento

La peor noticia para Álvaro Arbeloa en el entrenamiento del Real Madrid fue la baja de Dean Huijsen. El defensa del equipo blanco no se ejercitó por unas molestias que arrastra en el gemelo derecho.

El club blanco emitió poco después el comunicado del parte médico en sus redes sociales. Está descartado para el encuentro en El Sadar de este sábado, pero habrá que esperar para ver cómo evoluciona el jugador y determinar el tiempo de baja exacto.

De esta forma, se suma a Bellingham, Rodrygo y Militao como las ausencias para el partido liguero contra Osasuna. El Real Madrid ya ha publicado la lista oficial de convocados, donde únicamente cuentan con Asencio, Rüdiger y Alaba como centrales puros para el choque liguero.