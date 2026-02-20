Andrea Esteban 20 FEB 2026 - 18:52h.

El discurso de Arbeloa en defensa de Vinicius: "No podemos poner a la víctima de provocador, nada justifica un acto racista"

Pep Guardiola dejó en segundo plano la pelea por la Premier y aprovechó su comparecencia para lanzar un mensaje contundente contra el racismo tras el incidente sufrido por Vinicius en Lisboa. El técnico del Manchester City pidió mirar más allá del fútbol y apuntó directamente a la base del problema: la educación.

Mientras su equipo recorta distancias con el Arsenal, el entrenador catalán fue claro al ser preguntado por lo ocurrido con el extremo del Real Madrid ante el Benfica.

“Es un problema de la sociedad”

Guardiola no dudó en ampliar el foco: “Ni haber nacido en un sitio u otro, ni el color de piel hace que seas mejor o peor. Aún queda mucho trabajo que hacer. Es un problema de la sociedad, no solo del fútbol. Hay racismo en todas partes”.

El técnico insistió en que la raíz del conflicto no está en los estadios, sino en la formación desde edades tempranas. “Hay que arreglarlo en las escuelas. Que paguen más a los profesores. Ahí es donde lo arreglaremos. En las escuelas, no en el fútbol. Los profesores y los médicos son las personas más importantes en la sociedad, no un entrenador de fútbol”.

Un discurso poco habitual en rueda de prensa previa a un partido, pero que dejó claro su posicionamiento.

Aunque el deporte puede visibilizar el problema, Guardiola considera que no puede asumir en solitario la responsabilidad de erradicarlo. Para él, el fútbol refleja lo que ocurre fuera: si existe racismo en la sociedad, también aparecerá en las gradas.