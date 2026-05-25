Pablo Sánchez 25 MAY 2026 - 22:54h.

La Lambretta que remata la temporada triunfal de Iñigo Vicente, que busca igualar a Olise

Disfruta de su ascenso en Santander

Compartir







Iñigo Vicente, al igual que todos sus compañeros del Racing de Santander, disfrutan de días de plena felicidad. El cuadro cántabro saborea el histórico ascenso cosechado. El regreso de un equipo histórico a LALIGA EA SPORTS. Ahora todo fluye, pero en el camino quedan etapas y momentos difíciles en el apartado individual y colectivo. El propio jugador racinguista, sin ir más lejos, rememora las dificultades de su pasado.

En ese transcurrir del tiempo aparece el Athletic, el otro equipo del corazón de Iñigo Vicente pese a que atravesó momentos complicados como rojiblanco. Iñigo cambió San Mamés por El Sardinero y le salió cara, más aún teniendo en cuenta las dificultades por las que ya estaba pasando como athleticzale para tener minutos y protagonismo.

Lo recordó durante una entrevista en As, en la que destacó el cambio de trato con él de un equipo a otro. "En el Athletic no me querían ni ver, me querían rescindir. Mi representante me dijo que el Racing apostaba fuerte y que nos daba prácticamente lo que queríamos. Fue una elección muy fácil y la mejor decisión que he tomado en la vida", sentenció. "Yo he sido del Athletic desde siempre, mi corazón siempre ha sido rojiblanco, pero ahora una parte es racinguista y es lógico", agregó al respecto.

Piropos para Peio Canales

Iñigo no es el único athleticzale de corazón que reside en el vestuario del Racing. Por ahí también ha pasado esta temporada Peio Canales, en boca de todos en los últimos días. El canterano del Athletic regresará a Lezama tras su año a préstamo y ahora tocará tomar una decisión. En ella tendrá mucho que ver la opinión del cuerpo técnico que encabeza Edin Terzic. Las intenciones por parte del lado cántabro ya han quedado claras a tenor de algunas declaraciones de sus compañeros.

Por si acaso, Iñigo ya ha demostrado que su intención es que Peio siga siendo jugador del Racing. "El mejor jugador de Segunda es Peio Canales. Es el mejor jugador con el que he jugado, tiene un futuro impresionante. El Athletic tiene un diamante brutal. Yo le como la cabeza todos los días. Es muy joven y tiene el futuro aseguradísimo en el Athletic, va a ser un jugador de talla mundial".