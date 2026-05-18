Asís Martín 18 MAY 2026 - 10:21h.

Los athleticzales se distraen al menos con los éxitos de Peio Canales, Villalibre e Iñigo Vicente en el Racing

Ha metido 16 goles y encima fue el rey de la fiesta montañesa este domingo

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Bilbao"Lo que ha mejorado el tío con la trompeta", decían algunos de los presentes en el fiestón con el que el Racing de Santander y toda la ciudad, y la provincia cántabra, han festejado el retorno de los montañeses a la Primera división 14 años después que puede suponer la vuelta de México de Sergio Canales. El papel en ese trabajo, que les ha coronado como campeones además, de futbolistas que están ahora mismo en nómina o han pertenecido al Athletic Club ha sido especialmente preponderante.

E incluso en la fiesta final no podía faltar la trompeta del 'Búfalo' de Gernika, Asier Villalibre, que al acabar el encuentro que certificaba el ascenso, con la goleada frente al Real Valladolid en el enloquecido el Sardinero, había dejado claro que es bastante supersticioso, ya que declaraba en televisión que "no me he traído hoy la trompeta, no vaya ser que se gafara el ascenso".

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Pero aparte de darle un millón al Deportivo Alavés por una opción de compra obligatoria (vaya chollo) la tenía a tiro, Asier cumplió su palabra y bien que se la llevó en la fiesta en la que ayudó a los enfervorecidos hinchas racinguistas a entonar ese himno popular de ‘La fuente de cacho’ y ser el auténtico alma mater de las celebraciones verdiblancas como se puede ver en este vídeo.

Gracias a los Iñigo Vicente, Villalibre, Peio Canales, etc... vuelven los enconados duelos entre Athletic Club y Racing de Santander

El año próximo, ya con el germano Edin Terzic a los mandos en Lezama, se reanudarán esos mini derbis en San Mamés y en Santander entre ambos equipos, que este año han tenido una fuerte colaboración gracias a las secretarías técnicas.

Ha sido absolutamente fundamental el papel de Asier Villalibre con sus 16 goles, la magia de un Iñigo Vicente, que se ha salido repartiendo asistencias y viendo huecos donde nadie los ve, en lo que va a ser todo un milagro al verle por fin al 'Mago' de Derio jugando en Primera división, o el crecimiento exponencial de un Peio Canales, cachorro cedido, al que le rogaron que se quedase en Cantabria.

Eso, sin olvidarnos de la irrupción fulgurante de un Manex Lozano que contaba poco en Lezama, y que desgraciadamente se rompió el ligamento cruzado al poco de debutar en Segunda o el trabajo de un Jokin Ezkieta que estaba absolutamente emocionado sin parar de llorar, y que, durante buena parte de la campaña, fue el cerrojo de la portería de José Alberto.

La aportación de Lezama en cifras...

Asier Villalibre, 30 partidos, 16 goles y tres asistencias

Iñigo Vicente, 39 partidos, ocho goles y 19 asistencias

Peio Canales, 33 partidos, cinco goles y ocho asistencias

Manex Lozano, 4 partidos, dos goles y una asistencia

Jokin Ezkieta, 31 partidos, 50 goles encajados y siete porterías a cero