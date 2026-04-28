"Es el momento de cerrar esta etapa", anuncia el jugador

Valladolid y Betis cierran el traspaso a coste cero de Dani Pérez

Compartir







Sergio Canales, a un paso de regresar a España. El centrocampista ha anunciado este martes su salida de Rayados de Monterrey, al que llegó hace tres años procedente del Betis, en verano de 2023. A sus 35 años, su plan pasa por regresar al fútbol español y, concretamente, jugar en LaLiga EA Sports.

Según ha podido saber ElDesmarque, Canales está a un paso de regresar al Racing de Santander. Su futuro depende, en buena medida, del posible ascenso del equipo cántabro a Primera División, para el que está bien situado, además de posibles ofertas importantes a nivel económico que pueda recibir durante las próximas semanas.

PUEDE INTERESARTE La reacción de Iker Casillas al posible regreso de José Mourinho al Real Madrid

Actualmente, el Racing es líder de LaLiga Hypermotion con 69 puntos, pero la lucha por el ascenso está más reñida que nunca. Sólo saca 4 puntos de ventaja al Dépor, tercer clasificado, cuando restan cinco jornadas y 15 puntos en juego. Según el Big Data, tiene un 84% de opciones de ascender de manera directa entre los dos primeros clasificados.

Sergio Canales se va de Rayados de Monterrey

"He decidido que este es el momento de cerrar esta etapa. Defender esta camiseta ha sido un orgullo enorme. Rayados siempre va a ser un lugar especial e importante para mí y para mi familia. Gracias Rayados", ha escrito el centrocampista a través de sus redes sociales.

PUEDE INTERESARTE La alternativa del Barça a Julián Álvarez se pasea por Madrid

Canales llegó a Monterrey en verano de 2023 procedente del Betis y tras haber pasado por clubes como la Real Sociedad, el Valencia o el Real Madrid. Anteriormente, se crio en las categorías inferiores del Racing, club que le permitió firmar por la entidad blanca a cambio de 6 millones de euros en 2010.

PUEDE INTERESARTE La situación de Manolo González y su posible salida del Espanyol

"En el fútbol toca tomar decisiones difíciles, este es momento de cerrar esta etapa, es una decisión que he transmitido al club, pero me voy con gratitud y con el corazón lleno. Me llevo momentos que no voy a olvidar nunca, no sólo partidos, goles y victorias, sino la forma en que esta ciudad nos abrazó a mí y a mi familia y nos hizo sentir en casa", subrayó el jugador, que ha disputado 118 partidos en los tres últimos años con la camiseta del cuadro mexicano.