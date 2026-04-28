Los dos clubes ya han intercambiado documentos sobre los detalles de la operación

Seis salidas a coste cero en el filial del Betis

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Según ha podido saber ElDesmarque, el Real Betis y el Real Valladolid acaban de cerrar los términos del 'traspaso' a coste cero de Dani Pérez, quien abandonará la disciplina verdiblanca después de toda una vida ligada al club. El canterano, internacional sub20 por España, terminaba contrato el próximo 30 de junio y era libre para negociar con cualquier otra entidad, pero el buen trato entre clubes ha hecho que se acuerden algunas condiciones que permitirán a los de Heliópolis tener cierto control sobre el futbolista en vistas a su futuro.

El Real Betis se guardará un 20% de una futura venta, además de una opción de recompra mientras dure el contrato de Dani Pérez con el Valladolid. Si los verdiblancos desean recomprarlo estando el Pucela en Segunda, el importe fijado sería de 4 millones de euros, mientras que si lo hace con los blanquivioletas en Primera División este ascendería hasta los 8 millones. Según ha podido saber ElDesmarque, los dos clubes ya han intercambiado documentos y todo queda a expensas de que el centrocampista supere el reconocimiento médico a final de temporada y estampe la firma en su nuevo contrato.

Dani Pérez debutó en 2022 con el primer equipo del Real Betis de la mano del chileno Manuel Pellegrini, quien le dio minutos en el partido de la fase de grupos de la Europa League ante el Helsinki y lo incluyó en convocatorias como la del Manchester United en la citada competición. Con 17 años y 100 días, se convirtió por aquel entonces en el segundo debutante más joven de la historia del club. Fue ahí cuando llegó el primer gran obstáculo de su carrera, teniendo que superar una gravísima lesión en el ligamento cruzado. Reapareció en la Conference League del curso pasado, llegando a tener minutos en los dieciseisavos de final, y este curso debutó en LALIGA contra el Celta de Vigo, pero no volvió a jugar.

El futbolista, que con 16 años pudo irse al Manchester City, ha tenido ofertas de todos los colores, incluso de proyectos más ambiciosos, pero finalmente la insistencia de Víctor Orta, y la confianza del Valladolid, ha sido clave para convencerle. Por el momento el canterano está centrado en intentar lograr el milagro de la permanencia con el Betis Deportivo, al que todavía le quedan cuatro partidos en Primera RFEF. Una vez concluya la temporada, podrá firmar su nuevo contrato, dado que entre clubes está todo cerrado. Su fichaje, solo a expensas del reconocimiento. Un prometedor futbolista al que el Real Betis seguirá de cerca, de ahí que haya incluido esas condiciones en la operación para tener cierto control sobre su futuro.