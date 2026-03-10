Ha llegado a debutar en Europa League

ValladolidEl Real Valladolid sigue trabajando en la próxima temporada a pesar de no saber en que categoría del fútbol español estará la próxima temporada. Aparte del fichaje de Robin Van Duiven, el Pucela sigue avanzando en incorporaciones que mejoren la plantilla la próxima temporada y ya tiene la segunda incorporación encauzada.

Y es que, como ha podido saber ElDesmarque, el conjunto blanquivioleta tiene cerrado para la próxima temporada el fichaje de Dani Pérez, mediocentro ofensivo del Real Betis Balompié. El jugador del Betis Deportivo y la selección española sub 20 ha jugado 891 minutos en el filial verdiblanco y ha dado dos asistencias en Primera RFEF.

Los detalles de la operación

ElDesmarque puede confirmar también que el Betis se queda un porcentaje de una futura venta (entre un 15 y un 20%) y que, además, también se guarda una opción de recompra de tres millones de euros durante el primer año. Esta opción de recompra se alarga en el tiempo y en lo económico, pues ascendería a cuatro millones de euros el segundo año y a seis millones a partir del tercer año. El interés del Valladolid lo avanzaban los compañeros de Diario de Sevilla, y según ha podido confirmar este medio ha quedado materializado verbalmente en las últimas horas.

Los minutos de Dani Pérez

Una vez superada la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha que le mantuvo apartado de los terrenos durante muchos meses, volvió a finales del curso pasado y a principios del actual, cuando Pellegrini empezaba nuevamente a contar con él y apuntaba al Mundial sub 20, el cerreño sufrió el 17 de septiembre una lesión miotendinosa de grado moderado en el bíceps femoral derecho. Este problema le tuvo alejado de los terrenos de juego varios partidos, dos meses y medio en el dique seco, pero es uno de los futbolistas más prometedores de la cantera del Betis y al que Manuel Pellegrini ha mimado mucho y dado oportunidades en los últimos años.

Dani Pérez, a sus 20 años, ha llegado a debutar con el primer equipo en LALIGA EA Sports e hizo lo propio en la UEFA Europa League jugando 22 minutos contra el PAOK de Salónica en la competición europea. La pasada campaña jugó casi 2.000 minutos en Primera RFEF, en la Youth League (en la que fue apitán y tuvo minutos en la Conference League ante Legia de Varsovia y KAA Gent. Será el segundo fichaje invernal del Pucela para la temporada 2026/2027.