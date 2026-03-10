Diego Páez de Roque Madrid, 10 MAR 2026 - 13:41h.

Varios días después de la agónica victoria en Balaídos para mantener la distancia con el Barcelona en LALIGA, el Real Madrid vuelve a jugar, esta vez en la Champions League.

Precisamente Fede Valverde, el autor del gol que le dio los tres puntos al conjunto blanco, ha sido quien ha acompañado a Álvaro Arbeloa en la rueda de prensa previa al partido contra el Manchester City correspondiente a la ida de los octavos de final la Liga de Campeones.

El técnico madridista reconoció que será un partido muy complicado, pero bonito y esperado por la afición. "Vamos a salir para ganar el partido y muy motivados. La Champions es importante para todos nosotros".

Será un choque especial, con un nuevo reencuentro entre Pep Guardiola y el Santiago Bernabéu. Álvaro Arbeloa, a lo largo de su carrera deportiva, se ha enfrentado en numerosas ocasiones al técnico catalán, pero mañana lo hará por primera vez como entrenador.

"Siempre tiene una sorpresa preparada. Por mucho que veas a sus equipos, sabes que siempre hay algo preparado y que debes estar mentalizado de las muchas variaciones que pueden aparecer. Me sorprendería mucho que no hubiera algún esquema nuevo o jugador nuevo. Siempre suele dar muchas vueltas a sus planteamientos".

Para el encuentro europeo, Álvaro Arbeloa podrá contar de nuevo con un futbolista clave en el centro del campo como está siendo Camavinga. El francés ha encontrado su hueco en el equipo, pero se ha perdido los últimos partidos por unas molestias en las muelas.

"Mucho mejor, ha pasado una semana muy mala. Aquí se dice aquello de ‘peor que un dolor de muelas’. Pero lleva desde el sábado con el grupo y está perfectamente para mañana", dijo en rueda de prensa el técnico del Real Madrid.

Arbeloa responde a Laporta

Lejos de la eliminatoria, Álvaro Arbeloa fue preguntado por las palabras de Joan Laporta en campaña acerca del caso Negreira y el poder del Real Madrid en el CTA.

"¿Quién lo ha dicho? (Laporta) ¡Ah, sí, el candidato Laporta! Creo que fue él quien cuadriplicó los pagos a Negreira. Así que no hace falta decir mucho más", contestó.

Además, quiso explicar su agradecimiento a los jugadores que "han querido venir a Vigo" en el último partido de LALIGA.

"No, cuando uno dice eso... es que está contento con los que han querido venir. Lo que quería era poner en valor aquellos que hicieron un esfuerzo, no fueron uno ni dos... fueron varios los que hicieron el esfuerzo. Eso es todo lo que dije, el resto es la interpretación que habéis querido dar vosotros. Ningún jugador que no estuvo en Vigo no fue porque no quisieron ir ".