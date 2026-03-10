Ángel Cotán 10 MAR 2026 - 09:31h.

El atacante no se arrugó e incluso contestó

Carvajal se defiende de las críticas por su gesto con Iago Aspas en Balaídos: "Cualidad que careces"

Compartir







VigoBalaídos fue una caldera el pasado viernes. El Real Madrid se llevó sobre la bocina un partido que bien pudo haber caído del bando local si Iago Aspas no se topa con el palo en la recta final. El Celta de Vigo plantó cara y acabó protestando una decisión arbitral clave. La tensión se palpó desde el inicio, y una vez más, Vinicius Júnior entró en la ecuación.

El futbolista brasileño tiende a estar en el foco. Tras los lamentables acontecimientos sufridos ante el Benfica, Vinicius cuajó actuaciones serias en las que logró inhibirse de todo lo externo. Ante los aficionados del Celta sí que entró al trapo... y de varias maneras distintas.

Vinicius responde a Balaídos en el Celta - Madrid

El extremo madridista no vivió un encuentro sencillo ante el Celta de Vigo. Un amplio sector de la hinchada celeste trató de desconectarle con pitos y abucheos. Estos se convirtieron en guasa cuando Vinicius intentó una 'lambretta' que acabó en pifia. El cántico que le persigue desde que Rodri Hernández conquistara el Balón de Oro volvió a retumbar: "Balón de playa, Vinicius, Balón de playa".

El jugador del Real Madrid no se arrugó y aumentó el pique. Tal y como recogen las cámaras de DAZN, Vinicius se apoyó en una de las vallas publicitarias y aguantó la mirada al graderío. Además de reirse mientras le abucheaban, el brasileño llegó a lanzar una petición durante el citado cántico: "Más alto". Y para rematar su respuesta, y ya con el pitido final, agarró rápidamente el balón y lanzó un pelotazo con mirada incluida a la grada de Balaídos. Una vez más, Vinicius fue protagonista, tanto por lo que ocurría dentro como fuera del estadio. Aunque no pasó a mayores, Balaídos apunta a seguir siendo territorio hostil para el extremo brasileño.