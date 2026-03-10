Ángel Cotán 10 MAR 2026 - 08:51h.

Antonio Hidalgo aviva el debate de futuro en A Coruña con una postura en el Deportivo: "Faltan dedos"

A CoruñaLa rivalidad deportiva bien entendida. En el fútbol nacional existen importantes derbis que alimentan más si cabe el campeonato doméstico, pero hay uno que se echa en falta: el gallego. Los primeros equipos de Celta de Vigo y Deportivo de La Coruña llevan tiempo sin enfrentarse en partido oficial, aunque los herculinos pelean por regresar al sitio del que nunca debieron marcharse. Pese a no cruzarse, sí que se producen conexiones, como la de un aficionado blanquiazul con Borja Iglesias.

En anteriores ocasiones, instituciones de ambos equipos mostraron públicamente su deseo de reencontrarse. Es el caso de Iago Aspas y Lucas Pérez, dos leyendas de cada conjunto gallego que no oculta que tanto Celta como Dépor se necesitan en la competición.

En esta ocasión, lo cierto es que la conexión entre ambas entidades ha sido bastante inusual. Un aficionado del Deportivo probó fortuna y el Panda, que tiende a estar muy atento a las redes sociales, no dudó en responder rápidamente.

La inusual petición de un aficionado del Deportivo a Borja Iglesias

En los últimos días, en Vigo solo se habla de una cosa y no es otra que Madonna. La afamada artista estadounidense ha protagonizado una campaña olívica en la que se trataba de conseguir una camiseta histórica. La cantante portó en un concierto celebrado en Balaídos una elástica celeste que desde el club querían repescar.

Sin saberlo, Madonna ha sido el hilo conductor entre el citado aficionado coruñés y el delantero centro santiagués. A través de su perfil oficial en X, anteriormente Twitter, el usuario @NonValen lanzó la siguiente petición al jugador del Celta: "Hola Borja, quería pedirte un favor. Yo soy del Dépor, tengo hasta tatuada una camiseta del Dépor, pero a mi novia le encanta Madonna. Es su mayor fan, lleva yendo a conciertos de ella desde que tiene 12 años. Y esta semana, con la que liasteis por Vigo, me dijo que necesitaba la camiseta con la que salisteis al campo. Yo le dije que en mi casa no entraba una camiseta del Celta, pero su amor por Madonna es tan grande que me veo en la obligación de ceder. No sé si podrías hacer algo y así sorprenderla con esa camiseta. Muchas gracias, suerte en la temporada y Forza Dépor".

Borja Iglesias acudió a la llamada de este seguidor del Deportivo aunque, de momento, no hay final feliz para esta historia: "Hola. Encantado de saludarte. Pues sinceramente, ahora mismo no tengo ninguna. Pero si la tuviese me encantaría tenerla en mi colección. Así que lo siento mucho. Un abrazo y Sempre Celta".