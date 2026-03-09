Ángel Cotán 09 MAR 2026 - 12:40h.

El equipo herculino está metido de lleno en la lucha por ascender

Stoichkov saca pecho por Antonio Hidalgo

A CoruñaEl Deportivo de La Coruña pinchó en hueso ante el Granada. Otra vez en Riazor, desangelado el pasado domingo, donde se está dejando muchos puntos esta temporada. Sanse, Castellón, Racing de Santander y el equipo nazarí son los conjuntos que han conseguido asaltar el feudo herculino, sin obviar los empates como local ante Las Palmas, Cádiz, Real Valladolid, Almería y Burgos. Pese a este importante déficit, la realidad es que este lunes, Antonio Hidalgo y sus pupilos están empatados con el CD Castellón, segundo clasificado. Sin embargo, el debate está en la calle.

Con 49 puntos en la tabla, y a expensas del partido que aún tiene que disputar la UD Almería, el Dépor está bien posicionado en la lucha por ascender a LALIGA EA Sports. Eso sí, más allá de lo estrictamente numérico, las sensaciones del equipo están generando un clima de duda.

Victorias por la mínima y aferrados a la heroica. El juego del equipo que dirige Antonio Hidalgo tiene un importante punto de mejora, tal y como reconoció el propio técnico tras caer con contundencia ante el Granada: "En 42 jornadas ha días malos y hoy ha sido uno de esos. Lo peor de todo es que ha sido delante de nuestra gente que es lo que más me fastidia. El equipo hoy no ha estado bien, especialmente con balón".

Antonio Hidalgo aviva el debate y el Deportivo tiene una postura

La realidad es que un amplio sector del deportivismo no está con su entrenador. Aficionados del Deportivo demandan un paso adelante en lo futbolístico que no termina de llegar mientras las jornadas siguen pasando. Los triunfos son asociados a destellos individuales evidenciando un claro margen de mejora en lo colectivo.

Aún con este debate en las calles de A Coruña, que aumenta con el paso de los días, la postura de Fernando Soriano es clara. En el club coruñés abogan por la calma en un momento importante de la temporada, con el equipo bien posicionado por el objetivo y aún con trece fechas por delante.

Hidalgo cuenta con la confianza del club y afronta un mes de marzo con tres encuentros vitales: Ceuta, Zaragoza y Sporting de Gijón. Pese a ello, los aficionados blanquiazules no dudan en expresar su descontento: