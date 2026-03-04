Pablo Sánchez 04 MAR 2026 - 13:41h.

Acumula varios partidos sin jugar

El Deportivo sigue bien instalado en los puestos de play off merced a una buena racha de resultados que han disipado ciertas dudas. Pese a que en ocasiones la figura de Antonio Hidalgo esté discutida, el grueso del deportivismo no entiende el debate. Sobre ello habló en rueda de prensa este martes Stoichkov tras el entrenamiento matinal.

El delantero herculino, que anotó uno de los tantos de su equipo en Zubieta, defiende la figura del míster y apuesta por lograr grandes cosas con él. Además de hablar del próximo partido, desveló cómo se encuentra en estos momentos Yeremay, inmerso en un proceso de recuperación de unas molestias.

La rueda de prensa de Stoichkov

Buena racha: "El equipo va bien, hay que darle importancia a lo que estamos haciendo. De los últimos ocho partidos hemos ganado seis. Hay que darle valor porque estamos donde queremos estar. Ojalá más sobrados, pero es muy difícil".

Cláusula del miedo: "Pregunté que no lo tenía muy claro, miró el contrato y vio que tanto Bouldini como yo podíamos jugar. Es bueno para los dos equipos".

Granada: "Firmaron gente muy joven, tenía que darle tiempo. Es verdad que no arrancaron bien, ahora tienen otra racha negativa, pero es un equipo que nos va a poner las cosas muy complicadas. Va a ser un partido muy intenso, conozco bien a Pacheta. No están teniendo los resultados esperados pero tendremos que dar lo máximo. Tienen muy buenos jugadores, van todos a una".

Posición: "Donde decida el míster. Yo intento dar lo máximo de mí. Me quedo con el trabajo diario. Trabajo día a día para poder jugar. Intentar aportar al equipo lo que necesite en cada momento y ojalá sea con goles".

Competencia en ataque: "Personalmente me gusta mucho, lo veo entrenando. Que siga así porque todavía es muy joven y le queda mucho por delante".

Afición: "Es un espectáculo, nunca había vivido algo así. Es una afición de locos, el otro día fuera de casa a tantas horas de aquí. Le pido que sigan así, que esto es de todos.

Yeremay: "Está tocado todavía un poco. Hoy justamente no lo he podido ve porque he llegado antes y luego ya estaba en el gimnasio y no lo he visto".

Antonio Hidalgo: "Yo lo veo muy bien, con muchas ganas de querer aportar al equipo, de darnos las herramientas para ganar. Él mejor que yo sabe cómo va esto del fútbol. Hay que darle valor, él estando aquí se pueden conseguir cosas grandes".