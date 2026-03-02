Celia Pérez 02 MAR 2026 - 10:50h.

El técnico libera toda la tensión acumulada

Antonio Hidalgo pronostica el regreso de Yeremay Hernández ante su lesión: "Veremos"

Mario Soriano, en el 94' y cuando su equipo jugaba con uno más desde veinte minutos antes, culminó la remontada en Zubieta, ante la Real Sociedad B, del Dépor, otorgándole así una victoria clave para engancharse al ascenso a Primera división. Fue un partido de intensidad y de emociones acumuladas en el que el cuadro herculino llegó a ir 2-1 por debajo en el marcador, pero que consiguió remontar en el tramo final con goles de Nsongo y del '21' provocando la euforia de todo el deportivismo.

Fiel reflejo de toda la tensión fue la celebración de Antonio Hidalgo al tanto en el añadido que otorgaba la victoria. El técnico catalán, que previamente había oído algún que otro cántico de 'vete ya', explotó todas sus emociones en una celebración con rabia. Al principio, el técnico se le ve tranquilamente en la banda mientras el banquillo celebraba por todo lo alto. Poco después, tras abrazos de su cuerpo técnico llegó la liberación de Hidalgo, que termina saltando sobre un miembro de su staff para luego bajarse y golpear una de las vallas publicitarias de Zubieta.

Antonio Hidalgo alaba el trabajo de su equipo

Tras la victoria, el técnico herculino pasó por rueda de prensa y se mostró tranquilo y orgulloso del trabajo de su equipo. "Partido complicado, igualado. Partido de los que nos vamos a encontrar mucho en Segunda división. Hemos conseguido darle la vuelta. Es importantísimo seguir en la pelea", aseguró el técnico herculino.

"Estoy igual. Como siempre, contento. Partido exigente. Con una satisfacción grande porque el trabajo de los jugadores. Y sobre todo, por la afición. Por la afición que tenemos, que nos empuja muchísimo. Tenemos que seguir dándole y ofreciéndole todo lo que podamos. Dejándonos todo lo que tenemos dentro y a partir de ahí seguir", apuntó Antonio ante los medios.