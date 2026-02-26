Celia Pérez 26 FEB 2026 - 16:53h.

Iago Aspas tiene claro qué quiere para el Deportivo y admite intereses en el Celta: "Suena a chino"

En puestos de playoffs de ascenso a Primera división, el Dépor se encuentra a tan solo tres puntos de poder conseguirlo de manera directa esta temporada. El cuadro de Antonio Hidalgo mantiene el pulso firme para poder subir de categoría y uno de los protagonistas en el último fin de semana ha sido Zakaria. El delantero marroquí fue el autor del gol frente al Eibar y esta mañana ha pasado por rueda de prensa para hablar de la actualidad herculina, así como de su alimentación en pleno Ramadán.

Un mes importantísimo para la cultura musulmana de ayuno, oración, reflexión y comunidad, y que este jueves ha explicado el Zakaria Eddahchouri cómo lo vive en rueda de prensa. "Lo llevo muy bien. Tengo experiencia de catorce años con el Ramadán. Es fácil llevarlo con una buena dieta. Bebo y como táctico por la noche para estar preparado para los entrenamientos y partidos. El servicio médico nos prepara bien los partidos con una buena dieta y es una buena ayuda para estar preparado", apuntó.

Además, Zakaria también habló de la competencia en la delantera y la forma de adaptarse en función de lo que pida Antonio Hidalgo. "No me siento solo en la delantera. Si tengo que jugar con otro delantero como Mula o Stoi, no pasa nada. El míster decide lo que es mejor para nosotros. Trabajo día a día y todos estamos preparamos para jugar", apuntó.

El Dépor afronta ahora este fin de semana su visita a la Real Sociedad B para tratar de conseguir la buena dinámica del último partido y conseguir dejar atrás las dudas que ha despertado el equipo por los resultados frente a rivales directos. Una victoria supondría un impulso importante para volver a meterse de lleno en la pelea por los puestos de ascenso directo a Primera división.