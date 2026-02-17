Pablo Sánchez 17 FEB 2026 - 21:05h.

El Deportivo tantea el fichaje de un cachorro de Ernesto Valverde que ya asoma en el Athletic

Mucho ruido alrededor de los jugadores herculinos

Yeremay Hernández es, desde hace tiempo, el principal reclamo de varios clubes en el mercado de fichajes. El habilidoso jugador del Dépor tiene encandilado a media Europa y sobre él se sustengan las opciones de ascenso del equipo herculino. Sin embargo, el atacante no es el único integrante del vestuario que acapara miradas. Otro de ellos es Lucas Noubi.

Según informa La Opinión de A Coruña, el Elche llamó a la puerta del Dépor en la recta final del mercado invernal por Lucas Noubi. El cuadro ilicitano necesitaba un central y confiaba en las cualidades del belga, por quien estaba dispuestos a pagar entre siete y ocho millones de euros. Su ofensiva llegó tras la venta de Rodrigo Mendoza al Atlético, un movimiento que refrescó las arcas del club.

Con dinero fresco y con la necesidad de reforzarse en ciertas demarcaciones, el Elche se lanzó a por Noubi aunque encontró respuesta negativa tanto en el jugador como en el club. Por un lado, Noubi estaba decidido a seguir cumpliendo su contrato con el Dépor, el cual le une a los de Riazor hasta 2029. Por otro lado, el club tampoco estaba dispuestos a prescindir de piezas en plena lucha por el objetivo. No es momento de vender y sí de conservar de cara a la parte decisiva de la temporada.

Antonio Hidalgo, satisfecho con el mercado del Dépor

El técnico del Dépor mostró públicamente su satisfacción con el mercado de fichajes que había acometido el Dépor, reforzándose en posiciones necesarias.

"Es una evidencia que hemos ido a por posiciones que creíamos que nos podían mejorar o complementar lo que ya teníamos. Con la lesión de Ximo necesitábamos un lateral derecho, con la salida de Bachmann teníamos que incorporar a otra pieza ahí y la situación de Riki la llevaba trabajando el club mucho tiempo. Estoy muy contento".