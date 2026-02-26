Manu Carreño expone a Mourinho ante el madridismo: "Muchos ya se han dado cuenta"

Saray Calzada 26 FEB 2026 - 15:46h.

Manu Carreño ataca la actitud de Mourinho durante toda la eliminatoria

José Mourinho se sube al autobús del Benfica para ir al Bernabéu pese a estar sancionado

Mourinho era uno de los grandes morbo que rodeaba a la eliminatoria del Real Madrid y el Benfica. El portugués fue expulsado en el partido de ida tras protestar al colegiado y una de las grandes incógnitas que había antes del encuentro de vuelta es dónde iba a estar para ver la actuación de sus chicos. En el Bernabéu se le preparó un palco, pero allí no llegó a aparecer en ningún momento. Manu Carreño ha hablado de esto en ElDesmarque.

"El Madrid a octavos y el Benfica a casa. Con un Mourinho que estuvo lamentable en la ida culpando a Vinicius de provocar a la grada del estadio Da Luz y que ha estado lamentable en la vuelta escondiéndose todo el día, jugando al escondite cuando el Madrid le había preparado una cabina en el Bernabéu. Nadie supo dónde estuvo y además sin dar la cara en ningún momento ante los medios. Si para algo ha servido esta eliminatoria entre el Real Madrid y el Benfica es para que algunos madridistas, que todavía le aplaudían y le reían las gracias, se hayan dado cuenta de verdad quién es este Mourinho, que se ha retratado ante el madridismo", decía con contundencia el presentador.

¿Dónde estuvo Mourinho?

Mourinho se subió al autobús cuando toda la expedición lo hizo antes de poner rumbo al Bernabéu. A partir de ahí se le perdió la pista y no se sabe exactamente de dónde vio el partido. Algunos dicen que se quedó dentro y otros que esto no es así. Sea como fuere, el portugués vio cómo su equipo perdió ante el Real Madrid y con ello quedó eliminado de la Champions.

Comenzaron el partido fuerte y poniendo en apuros a los de Arbeloa, pero poco a poco perdieron la energía y los blancos estuvieron sólidos para ganar el partido. De nuevo Vinicius marcó el gol de la victoria y con ello se convierte en el gran protagonista de esta fase para el Madrid por muchos motivos.