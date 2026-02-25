Celia Pérez 25 FEB 2026 - 23:01h.

Ponemos nota, uno por uno, a los jugadores de Álvaro Arbeloa

Vinicius vuela por los aires y los expertos arbitrales no se ponen de acuerdo en el penalti por el contacto residual

Compartir







El Real Madrid se ha medido miércoles al Benfica en el partido correspondiente al partido de vuelta de los playoffs de dieciseisavos de Champions League. Los de Álvaro Arbeloa se llevan la eliminatoria con el 0-1 de la ida y el 2-1 de esta noche en casa con los goles de Tchouaméni y Vinicius.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto blanco en el partido disputado en el Santiago Bernabéu.

Courtois [8]: el belga volvió a ser decisivo. Tuvo una gran intervención para tratar de evitar el gol en propia puerta de Asencio, aunque en el rechace que acabó con el gol de Rafa Silva poco pudo hacer. Otro gran paradón a Richard Río con una mano abajo soberbia.

Trent [6]: le tocó sufrir en su banda con Schjelderup. Mucho mejor en ataque, incisivo y subiendo para meter balones al área. Incluso con balones en largo buscando en largo a sus compañeros.

PUEDE INTERESARTE Arbeloa revela charla con Mbappé y el motivo por el que ha tomado la decisión

Asencio [5]: no estuvo del todo fino, ni sacando el balón ni cerrando la línea de pase atrás con Courtois en el el gol de Rafa Silva. Vio la cartulina amarilla por una falta a Dahl a destiempo. Tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla y con collarín tras un choque fortuito con Camavinga.

Rüdiger [6]: de vuelta al once ante la lesión de Huijsen. Certero en jugadas como la de Dalh y asumiendo responsabilidades al ir a hablar con Arbeloa para tratar de evitar los desajustes atrás.

PUEDE INTERESARTE José Mourinho se sube al autobús del Benfica para ir al Bernabéu pese a estar sancionado

Carreras [5]: partido correcto del gallego. Fue de menos a más con un actuación sólida atrás y ganando protagonismo en el ataque blanco, subiendo y ofreciendo alternativas.

Fede Valverde [8]: el uruguayo es determinante en el juego blanco. Su visión es clave. Asistió a Tchouaméni con un pase atrás y luego lo intentó de nuevo al corazón del área para Güler, pero la jugada quedaría invalidada por el fuera de juego de Gonzalo. Gran trabajo en el robo de balón que cede a Vini en el gol.

Arda Güler [5]: atento, lo intentó con un rechace en el área que podría haber supuesto el 2-1 en el marcador, pero la jugada acabaría invalidada. Apareció más en la segunda parte y dejó algunos detalles con el balón.

Tchouameni [8]: fue de los mejores del equipo, imponiéndose en los duelos. Muy concentrado en las ayudas y marcando un auténtico golazo desde el balcón del área. Sacó un disparo preciso ajustado al palo, imparable para Trubin.

Camavinga [4]: desconectado durante todo el partido, no repliega bien en el 0-1.

Gonzalo [4]: ocasión de oro en Champions por la baja de Mbappé que no aprovechó. Trato de tirar desmarques, pero no conectó balones. Desaparecido durante gran parte del partido.

Vinicius [7]: el brasileño pidió un penalti por un derribo de Otamendi que quedó en nada. Se esforzó y trató de desequilibrar, aunque no fue hasta el 80' cuando por fin consiguió batir la portería de Trubin.

Sustituciones en el Real Madrid

Alaba [5]: minutos sólidos en los que estuvo sobre el césped.

Mastantouno [5]: bien en las recuperaciones y tratando de llegar al área, aunque sin el desequilibrio necesario.

Pitarch [5]: minutos sin demasiada incidencia en el juego blanco.

Palacios [5]: vio la cartulina amarilla por una falta a Richard Ríos.

Fran García [-]: apenas incidió en el juego blanco.