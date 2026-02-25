Pepe Jiménez Sevilla, 25 FEB 2026 - 20:59h.

La afición del Sevilla viajará desde Santa Justa a La Cartuja en tren

Serán algo más de 600 aficionados del Sevilla los que vivirán este próximo domingo, en directo, una cita histórica para los derbis de la ciudad. El conjunto sevillista jugará por primera vez como visitante un derbi en La Cartuja y esto cambiará, de manera radical, el traslado de sus seguidores hasta el estadio rival. Lo que hasta ahora se hacía andando con un fuerte despliegue policial, este fin de semana sumará un nuevo ingrediente a la situación.

Porque tal y como ha confirmado el subdelegado del Gobierno Francisco Toscano en Cadena SER, los aficionados del Sevilla viajarán desde Santa Justa hasta La Cartuja en un tren específico a partir de las 16.00 horas.

Tal y como se ha detallado en ABC, el punto de encuentro esta vez no será el Sánchez-Pizjuán, sino que será el entorno de la estación de Santa Justa, donde se organizará un convoy exclusivo, lleno de agentes de la Policía Nacional, para que viaje el principal núcleo de sevillistas que irán a La Cartuja.

Francisco Toscano ya ha adelantado que casi 400 miembros de la Policía Nacional se encargarán de coordinar el dispositivo, diviéndose en varias unidades por diferentes puntos de la ciudad. El principal objetivo es evitar que los aficionados del Sevilla con entrada coincidan con los seguidores béticos que habitualmente usan el tren para ir a La Cartuja, por lo que también se solicita colaboración ciudadana para evitar cualquier tipo de enfrentamiento.

El traslado de los aficionados del Sevilla en La Cartuja

Una vez que el tren llegue a La Cartuja, los miembros de la Policía Nacional -con apoyo- que viajan en el propio convoy, organizarán un nuevo dispositivo para trasladar a pie a todos los seguidores sevillistas desde el apeadero hasta el propio estadio.

Desde todos los estamentos se solicita, de forma repetida, colaboración ciudadana para evitar conflictos o enfrentamientos como los que se vivieron en la ida en los alrededores del Sánchez-Pizjuán.