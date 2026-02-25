Basilio García Sevilla, 25 FEB 2026 - 15:43h.

Pivote del Pisa, acaba contrato el 30 de junio

Fue calamitoso viajar hasta Mallorca

Compartir







El mercado de invierno del Sevilla FC terminó de forma decepcionante para los aficionados, que se cuestionaban por la labor de Antonio Cordón, incapaz de realizar ninguna venta y reforzando al equipo únicamente con Neal Maupay, atendiendo a la petición de Matías Almeyda de incorporar a un delantero. Sin embargo, el pacense se ha puesto ya manos a la obra para apuntalar el equipo de cara a la temporada que viene.

Una vez confirmado el fichaje de Patrik Mercado, el joven ecuatoriano que llegará tras el Mundial y del que solo falta la oficialidad, Cordón sigue peinando el mercado y hay más nombres que se relacionan con el Sevilla. Además de Juan Iglesias, el lateral izquierdo del Getafe, el último nombre en salir a la palestra es el del rumano Marius Marin.

Se trata de un pivote rumano que acaba contrato en junio con el Pisa italiano, y que según apunta el Diario As, está en la agenda de Antonio Cordón marcado en rojo para reforzar al Sevilla la próxima temporada.

A sus 27 años, ha hecho prácticamente toda su carrera en Italia desde que el Sassuolo lo firmara del ASU Poli de Timisoara, su ciudad natal. Con casi 200 partidos en la categoría de plata transalpina, ha debutado esta temporada en la Serie A, en la que suma ya 20 partidos. Además, es internacional absoluto con Rumanía, con la que jugó la Eurocopa de Alemania de 2024 y espera estar en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México del próximo verano, aunque tendrá que superar una repesca que, de momento, le enfrenta con Turquía.

El modelo Marius Marin

Así las cosas, la clave para que el Sevilla pueda acceder al fichaje de Marius Marin está en su situación contractual. El Pisa pagó en 2019 al Sassuolo 400.000 euros para hacerse con sus servicios tras una temporada cedido. Con el conjunto toscano ha ido creciendo desde la tercera categoría hasta llegar a la Serie A con el ascenso del pasado año.

PUEDE INTERESARTE Five Eleven Capital, el holding que puja por el Sevilla junto a Sergio Ramos y del que llegó Cordón

Su contrato, eso sí, acaba el 30 de junio, por lo que llegaría libre a un equipo que tiene que mirar el euro al detalle. Su valor de mercado actual es de tres millones de euros según la web especializada Transfermarkt.