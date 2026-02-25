El Sevilla cierra el fichaje de Patrik Mercado para después del Mundial 2026: así juega el ecuatoriano

Miguel Casado 25 FEB 2026 - 00:18h.

Fabrizio Romano ha anunciado el fichaje del Sevilla para verano

El Sevilla FC no hará entrenamiento a puerta abierta antes del derbi contra el Betis

Si algo está claro esta temporada en el Sevilla es que el equipo necesita reforzarse. Y en ello ya está trabajando el club, pues tal y como ha confirmado el periodista especializado en el mercado de fichajes Fabrizio Romano, ya hay acuerdo para la primera incorporación del próximo verano.

Patrik Mercado, centrocampista ecuatoriano con el que llevan semanas negociando, llegará al Ramón Sánchez-Pizjuán tras el Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. "Se espera un anuncio en las próximas 24 horas, pero ya está todo hecho y se han intercambiado los documentos", reza el tweet publicado por el italiano en X.

¿Quién es Patrik Mercado?

Para 'poner cara' al primer fichaje del Sevilla para la temporada 2026/27, vamos a analizar en profundidad su carrera deportiva.

Patrik Mercado es un futbolista diestro de 22 años que milita en el Independiente del Valle, equipo ecuatoriano se la ciudad de Sangolquí. Durante su corta carrera, el jugador no ha conocido otro club, sino que ascendió desde las categorías inferiores hasta el primer equipo.

Jugó su primer partido con la plantilla absoluta en mayo de 2022 y ya lleva 116 encuentros a su espalda. En ellos, ha cosechado 11 goles y 13 asistencias, unas cifras que demuestran que es un centrocampista llegador.

Es internacional con Ecuador, con quien jugará el Mundial el próximo verano. Ya ha vestido la elástica nacional en tres ocasiones, después de haber pasado por la sub 20 (4 partidos y 1 gol) y la sub 23 (17 partidos y 2 goles).

¿Cómo juega Patrick Mercado, el nuevo fichaje del Sevilla?

Ahora bien, vamos a lo importante. El nuevo fichaje del Sevilla es un centrocampista que puede ocupar varias demarcaciones dentro de la 'sala de máquinas'. Si bien su puesto natural es el de mediocentro ofensivo y su gran fortaleza es la creación de juego, también está capacitado para acercarse más a la base de la jugada. Incluso, ha jugado cerca de una veintena de choques como pivote.

Su tendencia en el juego es, claramente, la de escorarse a la izquierda, como muestra el mapa de calor adjunto a continuación. Tiene un buen golpeo, lo que le convierte en un buen lanzador del balón parado, alcanzando estadísticas del 70% de acierto en balones largos en las últimas temporadas y una precisión de pases media por encima del 90%.

La inteligencia posicional y las conducciones progresivas son otros dos de los puntos fuertes de este refuerzo hispalense, que actualmente está tasado en unos 5,5 millones de euros.

Uno de los jugadores más utilizados por Matías Almeyda esta temporada en el centro del campo ha sido Peque. Comparando al de L'Hospitalet de Llobregat con Mercado, podemos comprobar que el nuevo fichaje del Sevilla es más 'creativo' y técnico en su juego, al igual que aporta más calidad defensiva y táctica.