Del Nido Benavente: "Tengo un deseo para el derbi; ganar y, si no se puede, ganar"

Álvaro Borrego 24 FEB 2026 - 17:43h.

El expresidente desea que el Sevilla vuelva "a las mieles del éxito más rotundo"

El Sevilla FC no hará entrenamiento a puerta abierta antes del derbi contra el Betis

Compartir







José María del Nido Benavente ha vuelto a pronunciarse de manera pública. El que fuera presidente del Sevilla FC, padre del actual máximo mandatario y poseedor de uno de los mayores paquetes accionariales de la entidad, ha comparecido en prensa dos meses después de dar por imposibles sus opciones de regresar algún día al bastión de mando del club, cuyo futuro parece en manos de algún capital extranjero, como pudiera ser el que llegaría de la mano de Sergio Ramos. Sea como fuere, hay algo que no cambia en el abogado sevillano. Su pasión por el fútbol, su sevillismo y sobre todo esa especie de virtud de estar en boca también del eterno rival, del Real Betis.

Este martes el expresidente ha atendido a los compañeros de Canal Sur Radio, donde ha dejado algunas pinceladas sobre el Sevilla FC, al que desea una pronta recuperación. Es ese su gran anhelo, que su club vuelva a codearse con los más grandes del país.

"Como sevillista de cuna es lo que más desearía, que el Sevilla volviera por esos fueros de esas dos décadas en las que disfrutamos las mieles del éxito más rotundo y que volviéramos a ser ese equipo ganador que tanta gloria le ha dado a sus aficionados", argumentaba en su entrevista.

Como no podía ser de otra forma, José María del Nido también valoró las opciones del Sevilla en La Cartuja y aunque no haya sido tan polémico como en otras ocasiones, el expresidente solo tiene un deseo ante el Real Betis. Ganar, ganar y ganar.

"Tengo un deseo: ganar. Y si no se puede ganar, ganar. Y en tercer lugar, si no se puede ganar o ganar, ganar. Ese es mi deseo. Luego el fútbol es fútbol", comentaba el accionista.