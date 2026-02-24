Álvaro Borrego 24 FEB 2026 - 15:19h.

El club prioriza aprovechar la sesión y reforzar conceptos tácticos

El Sevilla FC no hará entrenamiento a puertas abiertas antes del derbi. Un evento esperado por todos los aficionados y que ya congregó a varios miles de sevillistas en la primera vuelta, pero esta vez el escenario será distinto. Según avanzaban los compañeros de ABC el cuerpo técnico, en consenso con el club y los propios jugadores, ha priorizado tener una semana de trabajo tranquila y lo más ajustada posible a la normalidad, optando por celebrar una sesión completa el sábado y perfilar mejor los detalles a trabajar antes de la visita frente al Real Betis.

Aunque abrir las puertas del entrenamiento se haya convertido en una práctica habitual durante los últimos años, que el club decida cerrar filas no es la primera vez que ocurre. Esta misma política se usó hasta en siete ocasiones durante la última década. El club transmite que la decisión obedece a la búsqueda del bien del equipo y los propios jugadores, guardándose esa baza para realizar trabajo táctico que no se suele poder hacer ante miles de aficionados.

La realidad es que el Sevilla afronta una semana de trabajo en la que el ambiente puede estar menos tenso que en las precedentes, cuando tras la goleada encajada en Mallorca (4-1) enlazó dos empates consecutivos a uno en el Sánchez-Pizjuán, ante el Girona y el Alavés. Esos dos empates, en los que el conjunto andaluz tuvo como positivo el que les ganó a ambos rivales directos el coeficiente particular, los ha unido ahora con el triunfo en Getafe, con lo que son tres jornadas seguidas sin perder por primera vez en esta temporada.

Además, en los primeros seis encuentros de la segunda vuelta de LaLiga, los de Almeyda suma nueve puntos de 18, con sólo ese partido perdido en Son Moix (4-1), dos victorias, ante el Athletic (2-1) y Getafe (0-1), y tres igualadas, en Elche (2-2) y ante el Girona (1-1) y Alavés (1-1).

Otro dato favorable que recuperó el Sevilla en Getafe fue el de ganar como visitante, lo que hizo por cuarta vez en el curso después de lograrlo anteriormente en Gerona (0-2), Vitoria (1-2) y en Madrid ante el Rayo (0-1), todas en la primera parte de la temporada, ya que la última, en Vallecas, se remontaba al pasado 28 de septiembre en la séptima jornada, hace casi cinco meses.