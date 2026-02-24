Carlos Sainz reconoce los errores de Williams: "Hemos pecado de equipo joven"
Carlos Sainz atiende a ElDesmarque antes del inicio del Mundial de F1
Carlos Sainz ha pasado por Madrid antes de centrarse de lleno en el inicio del Mundial de Fórmula 1, que comienza dentro de sólo unos días. Williams no ha tenido una pretemporada demasiado buena -tampoco tan mala como la de Aston Martin- y su lugar en la parrilla del GP de Australia es ahora mismo una incógnita. Sobre eso y otras muchas cosas ha hablado el piloto madrileño en una entrevista de José Galindo para ElDesmarque. El ex de Ferrari tiene claro que en su escudería han pecado de "equipo joven".
"Yo creo que hemos pecado de equipo joven todavía. Ha habido mucha inversión, mucho desarrollo en este equipo y sí que es verdad que un cambio de reglamentación tan grande como el que ha habido nos ha pillado todavía un poco jóvenes, con muchos cambios por hacer para llegar más preparados pero todo lo que hemos hecho seguro que nos va a servir para prepararnos de cara al futuro, porque este invierno nos ha dado muchas lecciones de dónde tenemos que mejorar como equipo", comenta Carlos Sainz.
Williams no está todavía para competir por podios y victorias
El piloto de Williams tiene claro que con este cambio de reglamentación es posible una evolución mucho más profunda durante la temporada que en años anteriores: "Es todavía muy pronto para calificar la temporada como decepcionante, lo más importante es ver cómo acabamos el año, si acabamos bien todo el mundo se olvidará del mal inicio del año". Lo que sí tiene claro el piloto español es que no se puede tildar de decepcionante la temporada de Williams hasta que no vayan pasando las carreras: "Decepción es una palabra muy fuerte pero seguro que no está siendo el inicio que esperábamos. Ha sido un invierno duro pero tenemos que correr la primera carrera y luego demostrar progreso y mejoras".
Carlos Sainz no se muestra demasiado halagüeño con los intereses españoles, pide paciencia a los aficionados porque sabe que no será un inicio de temporada fácil ni para él, ni para Fernando Alonso. n