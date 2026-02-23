Javi Rayo 23 FEB 2026 - 09:40h.

Fernando Alonso acaba contrato a finales de 2026

Mati Prats, muy crítico con el motor Honda de Fernando Alonso: "¿Escasez de piezas? Como si eso fuera el taller de mi barrio"

Compartir







El inicio del Mundial de F1 2026 está a la vuelta de la esquina y los alonsistas sufrirán, al menos, hasta la séptima carrera de la temporada, momento en el que podrían llegar las primeras actualizaciones del AMR26. Los evidentes problemas de la unidad de motor y también de la caja de cambios lastrarán en sobremanera el comienzo del campeonato para Fernando Alonso y Aston Martin. Si bien el año 2026 parecía ser el de la redención para el piloto asturiano todo hace indicar que será otro más de sufrimiento, así lo verbaliza ya su propio entorno. Una situación que podría dinamitar las intenciones del bicampeón del mundo de seguir alargando su carrera en la Fórmula 1.

Fernando Alonso aún no ha renovado con Aston Martin

Según publica el periodista Marco Canseco en Marca, la continuidad de Fernando Alonso más allá de 2026 está seriamente comprometida. El piloto asturiano no querría seguir alargando su trayectoria para seguir compitiendo en la zona media de la parrilla. 'Magic' estaría poniendo como condición para continuar en Aston Martin que lleguen victorias en la segunda parte de la temporada, cuando los problemas de motor y caja de cambios podrían estar ya resueltos. Si no, pondrá fin a su aventura en el 'Gran Circo'. Fernando Alonso se dará unos meses de espera para tomar la decisión si volver a correr en 2027 con la escudería británica o si por el contrario dar carpetazo final a su trayectoria -más que contrastada- en la Fórmula 1.

La decisión de continuar será sólo del propio Fernando. Según la citada información, no parece que haya intención de los grandes 'cocos' de la parrilla por mudarse a un Aston Martin que a día de hoy sigue siendo un profundo mar de dudas. Tampoco parece que Aston Martin quiera acabar su relación con el asturiano, el mejor piloto de los dos que tiene y el único que puede seguir ayudando a evolucionar un AMR26 que ha nacido herido de muerte.

Esta vez será sólo el cronómetro quien dicte sentencia.