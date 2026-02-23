Diego Páez de Roque Madrid, 23 FEB 2026 - 07:40h.

La Selección Española jugará el último partido de fase de grupos en Guadalajara

La ciudad de Guadalajara, en México, ha sufrido actos vandálicos recientemente tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, el líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) también conocido como El Mencho.

Esta operación fue llevada a cabo por las fuerzas federales mexicanas y, presuntamente, ha contado con la ayuda de la inteligencia de Estados Unidos. Como respuesta a su asesinato, la organización criminal ha desatado una ola de disturbios en varias ciudades del occidente de México, entre ellas Guadalajara, sede del Mundial que se disputará este mismo verano.

El peligro en el estado de Jalisco es tal que el gobernador Pablo Lemus ha decretado la suspensión inmediata del servicio de transporte público y la cancelación de las clases para este lunes 23 de febrero. Además, ayer domingo se suspendieron algunos partidos de la Liga MX tras la situación de Guadalajara.

Guadalajara, sede de España en el Mundial

Este incidente ha puesto en alerta a la FIFA por el próximo Mundial, que se disputará en varios territorios de Canadá, Estados Unidos y México. Dentro de este último, Guadalajara es una de las sedes del campeonato donde España disputará uno de sus partidos.

La capital de Jalisco albergará hasta cuatro encuentros en la fase inicial del torneo. El 12 de junio jugará Corea contra el repechaje de la UEFA entre Dinamarca, Macedonia, Repúblia Checa e Irlanda, el 19 de junio México recibirá a la República de Corea, el 24 de junio Colombia se enfrentará a el Congo, Jaima o Nueva Caledonia y el último encuentro de la fase de grupos será el 27 de junio entre España y Uruguay.

Este último encuentro de la Selección Española tendrá lugar en la madrugada del 27 de junio, a las 02:00 horas, siendo este el último encuentro de la fase de grupos y que podría definir el futuro del combinado nacional en la competición.

Previamente, los de Luis de la Fuente se habrán enfrentado a Cabo Verde y Arabia Saudí, ambos encuentros en Atlanta. Es por ello que la sede principal de la Selección Española será en Chattanooga antes de viajar a Guadalajara.