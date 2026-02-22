Joaquín Anduro 22 FEB 2026 - 17:21h.

El Real Madrid cayó derrotado por 2-1 ante Osasuna en un encuentro en el que los jugadores blancos, sobre todo Dani Carvajal, tuvieron que sufrir a Víctor Muñoz, una de las revelaciones de LALIGA EA Sports. El canterano merengue, que está haciendo méritos para opositar a una plaza con la Selección Española en el Mundial, se está saliendo en El Sadar mientras el club blanco le mira de reojo gracias a la opción que aún tiene por sus servicios.

La pasada campaña, el barcelonés, tras brillar con el Castilla precisamente con Arbeloa, debutó ya con el primer equipo a las órdenes tanto de Carlo Ancelotti como de Xabi Alonso en el Mundial de Clubes. Sus primeros minutos llegaron en el Camp Nou, donde dejó patente su velocidad y tuvo una ocasión clara de gol tras la que algunos 'madridistas' le insultaron en redes sociales, lo que le llevó a cerrar temporalmente su cuenta de Instagram.

Una circunstancia que no amilanó a Víctor Muñoz, que siguió rindiendo como sabe en el filial blanco, donde anotó 11 goles y dio siete asistencias en Primera RFEF. Esto le llevó en verano a dar el salto a Osasuna a sus 22 años después de que los navarros abonasen cinco millones de euros por el 50% de sus derechos.

En El Sadar, el atacante se ha asentado desde el inicio de campaña con Alessio Lisci como un titular fijo y el principal jugador desequilibrante en ataque. Sumando LALIGA EA Sports y la Copa del Rey cuenta ya con cinco goles y cuatro asistencias en 27 encuentros y ha llamado ya la atención de Luis de la Fuente de cara a convertirse en uno de los candidatos en la Selección Española de cara al Mundial 2026.

La opción del Real Madrid para recomprar a Víctor Muñoz

Tampoco le pierde de vista el Real Madrid con un Álvaro Arbeloa que ya ha dirigido al contar el club madridista con una opción de recompra que desveló Braulio Vázquez en la previa del partido de El Sadar en : "Al final hemos comprado el 50% de Víctor. Es una fórmula que el Madrid tiene con Nico Paz, que tuvo en su momento con Fran García, Miguel Gutiérrez,... Tenemos el 50% del jugador y ellos tienen una recompra por varios años. Con Dani Parejo lo hizo así en el Valencia. Ellos tienen varias temporadas para poderlo recomprar y, normalmente, si lo hacen es como con Fran García para el primer equipo".

"El Real Madrid es un club señor y, además de eso, hay 16 semanas que tienes que hacer como una transferencia puente, en el propio mercado no lo puedes traspasar otra vez. Por lo tanto, si lo recuperan es para mantenerlo en plantilla pero no hacer la maniobra de recomprarlo para luego venderlo. No porque lo diga yo, sino porque el histórico del Madrid es así", explicó el director deportivo osasunista.

Braulio también reconoció que había habido interés en este mercado invernal por Víctor Muñoz pero todas las partes estuvieron de acuerdo en que siguiera en Pamplona: "Luego también hace falta la voluntad del propio jugador, que ha tenido algunas posibilidades ahora y, sinceramente, aparte que yo no escuchara, él en ningún momento quiso salir porque, como lo dije en su día y él lo dijo también, creo que está en el contexto adecuado para terminar de crecer. El otro día en Elche no estuvo acertado y hoy ha vuelto a ser titular. Probablemente, en otro equipo de otra exigencia, no sería titular hoy".