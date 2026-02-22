Andrea Esteban 22 FEB 2026 - 13:21h.

Viajará a disputar Indian Wells Masters y el Miami Open

La pregunta de Khachanov que dejó sin palabras a Carlos Alcaraz en Doha

Con el halcón dorado del ATP 500 de Doha aún a su lado, Carlos Alcaraz ya mira hacia la gira estadounidense con una sonrisa… y con los palos de golf en mente. El murciano, que viajará en breve a disputar Indian Wells Masters y después el Miami Open, dejó una frase que resume su estado de ánimo: “Probablemente, no sé si entrenaré más golf que tenis”, dijo entre risas.

Confianza tras Doha

Después de conquistar su primer título en Doha, Alcaraz situó la final entre sus mejores actuaciones: “Top-10 o top-15, por ahí”. Se sintió agresivo cuando debía y paciente en los momentos clave, gestionando con madurez un partido que dominó con serenidad.

El balance reciente respalda su ambición: nueve títulos en los últimos 13 torneos. “Es por lo que trabajamos, para ganar títulos y estar en lo más alto”, explicó, orgulloso de la consistencia mostrada.

El español reconoce que no se siente imbatible, pero admite que algunos rivales pueden percibirlo así. “Mentalmente estoy dando pasos hacia delante”, aseguró, convencido de que su crecimiento no es solo tenístico, sino también emocional.

Los pequeños descansos en casa, antes de cada gran cita, son clave en su equilibrio. “Estar en casa me tranquiliza, me hace valorar lo conseguido y afrontar lo siguiente con ilusión”.

Golf en el desierto

Indian Wells no solo es uno de sus torneos favoritos por el entorno y las condiciones, también por sus campos de golf. En el vestuario del Abierto de Australia ya dejó apalabrada alguna ronda con compañeros del circuito. “Vamos a pasar horas en el campo, seguro”, bromeó. Sin perder de vista el tenis, claro.

Alcaraz se define como un “camaleón”. Ha ganado en diferentes superficies, culturas y continentes, demostrando una capacidad de adaptación que considera esencial para ser un gran campeón. “No puedes jugar bien solo en un sitio”, reflexionó.