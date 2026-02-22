La Policía detuvo a un hincha y el resto de aficionados les persiguieron por los pasillos; hay un hospitalizado

Lío importante en las gradas de El Sadar tras el partido entre CA Osasuna y el Real Madrid. La Policía Nacional y varios ultras del cuadro navarro se enfrentaron en los pasillos interiores del recinto después de que las autoridades buscaran y detuvieran a un hincha que, presuntamente, había lanzado un objeto al terreno de juego durante la disputa del encuentro.

Tal y como se puede apreciar en las imágenes, la Policía detuvo al aficionado, que portaba sudadera roja, pero decenas de ultras del cuadro local persiguieron a las autoridades por los pasillos. A partir de ahí, se origina una pelea entre la Policía, que utilizar sus porras para disuadir, y los aficionados, que propinan algunas patadas y puñetazos.

La tensión fue máxima, ya que había algunos menores de edad en esa zona de El Sadar, tal y como se puede comprobar en las imágenes, y varios aficionados que pasaban por allí y acabaron por los suelos. Según informó Noticias de Navarro, el tumulto acabó con dos heridos y dos detenidos y el club ha abierto una investigación para intentar aclarar los hechos.

Otros medios locales apuntan incluso que hay un aficionado hospitalizado. Y es que hay otros vídeos, desde otros puntos de vista, en los que se observan que los médicos tuvieron que acudir a la llamada de un aficionado local, a quien tuvieron que atender en los mismos pasillos.

Comunicado oficial de Osasuna sobre los hechos

Media hora después de que acabara el encuentro, Osasuna publicó un comunicado oficial confirmando que abre una "investigación interna para aclarar los incidentes ocurridos tras la disputa, esta noche, del encuentro ante el Real Madrid. El club lamenta las imágenes que se han presenciado en las zonas interiores del estadio una vez concluido el partido, las escenas de pánico y la afectación que ello ha tenido sobre socios y socias que desalojaban el estadio en ese momento celebrando una gran victoria de su equipo".