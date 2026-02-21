Joaquín Anduro 21 FEB 2026 - 20:27h.

Así jugaron los hombres de Arbeloa

La receta de Arbeloa para sacar la mejor versión de Vinicius y Mbappé en el Real Madrid: "Insistimos mucho"

El Real Madrid cayó derrotado 2-1 ante Osasuna en un partido que provoca que los madridistas puedan perder de nuevo el liderato. Tras el tanto de Budimir, Vinicius lideró la reacción merengue en la segunda mitad y, a pesar de su gol, Raúl García de Haro le dio a los locales el triunfo en el tiempo de descuento.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto merengue en la jornada 25 de LALIGA EA SPORTS.

Thibaut Courtois [5]: Salvó un gol bajo palos en el ecuador de la primera mitad que El Sadar ya cantaba como gol y, poco después, cometió un penalti en una mala salida por un ligero pisotón a Budimir que el propio croata transformó.

Dani Carvajal [4]: Una de las novedades en el once titular. El capitán no salía como titular desde el mes de septiembre y sufrió cada vez que Víctor Muñoz arrancaba como una moto por su costado con su velocidad. Aún no está al 100%.

Raúl Asencio [2]: Estuvo muy flojo a la hora de despejar la pelota en la jugada en la que Courtois terminó cometiendo sobre Budimir el penalti del 1-0 y volvió a fallar en el 2-1 primero rompiendo el fuera de juego de Raúl García y después lanzándose con mucha facilidad al suelo.

David Alaba [5]: También regresó a la titularidad el austríaco, que sufrió en los primeros minutos ante Budimir con los centros laterales. Tuvo dos ocasiones para haber logrado su gol a balón parado en un encuentro en el que fue de menos a más mostrándose más sólido cuando recobró la confianza.

Álvaro Carreras [5]: No estuvo tan exigido en defensa con los ataques de Osasuna cayendo al otro costado. En ataque sirvió como apoyo a Vinicius más que como protagonista con la pelota.

Aurélien Tchouaméni [6]: Uno de los pocos que no bajó su rendimiento con respecto a los últimos encuentros. El francés ha tomado el mando de líder en el movimiento del balón sin descuidar su capacidad para robar balones.

Fede Valverde [5]: Muy atento en las ayudas para neutralizar la velocidad de Víctor Muñoz pero tardó en aparecer en las jugadas de ataque hasta que fue clave con su caracoleo por la banda zurda para asistir a Vinicius en el 1-1.

Eduardo Camavinga [4]: Está progresando en su rol de todocampista moviéndose por todo el campo para y con una mayor presencia en el área de la que acostumbra pero aún le falta tener más precisión. Sustituido después de un pase con la espuela absurdo hacia atrás que provocó la pérdida de Tchouaméni.

Arda Güler [3]: Apareció con cuentagotas el turco en un encuentro en el que no tuvo la trascendencia de los últimos choques a la hora de generar jugadas de peligro. Pudo resarcirse de su mal partido en un disparo que rozó el larguero pero no era su día.

Kylian Mbappé [3]: Estuvo muy desconectado del partido y, aun así, dispuso de una ocasión que le sacó Sergio Herrera, otra que salvó bajo palos Javi Galán y un gol anulado por fuera de juego.

Vinicius Jr. [8]: En la primera parte fue el único futbolista capaz de crear peligro entre la defensa de Osasuna con sus jugadas por la banda izquierda en las que volvió loco a Rosier. Sigue de dulce marcando por tercer partido consecutivo al empujar un gran envío de Fede Valverde. Demasiado solo en ataque por momentos

Sustituciones de Álvaro Arbeloa en el Osasuna-Real Madrid

Trent Alexander-Arnold [5]: No tuvo que sufrir en defensa ante un Osasuna que ya había bajado sus revoluciones y pudo participar con mayor libertad en ataque.

Brahim Díaz [4]: Entró como revulsivo en ataque pero el malagueño no logró romper las líneas del equipo rojillo ni con pases ni con conducciones.

Gonzalo García [5]: Al delantero no le llegaron balones a pesar de que estuvo muy activo en la presión a los rivales.

Dani Ceballos [4]: No ayudó a llevar la pelota al área de Sergio Herrera ni a la hora de mantener posesiones largas.