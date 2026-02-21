Andrea Esteban 21 FEB 2026 - 13:07h.

El mercado empieza a perfilar escenarios claros. Mientras el Real Madrid intensifica su ofensiva por Nico Schlotterbeck, en el FC Barcelona han decidido no entrar en la pelea. La postura es firme: no habrá subasta por el central del Borussia Dortmund.

En el club azulgrana consideran que, pese a tratarse de un buen defensor, no es el perfil que necesita el equipo. El Madrid, en cambio, ve en él una oportunidad estratégica para reforzar una zaga condicionada por las lesiones y salidas previstas.

El Madrid acelera

Con Militao rodeado de incógnitas físicas y la salida de Alaba a final de temporada, el conjunto blanco busca un central zurdo con proyección, personalidad y experiencia internacional. Schlotterbeck cumple esos requisitos y, además, su precio (en torno a 50 millones) se considera asumible.

El jugador termina contrato en 2027 y no tiene intención de renovar, lo que facilita el movimiento. En Valdebebas creen que es una operación fiable y prioritaria.

El Barça cambia de objetivo

En el Barça, aunque el jugador fue ofrecido y Hansi Flick le conoce bien de su etapa en la selección alemana, la dirección deportiva liderada por Deco apuesta por otro perfil. El sistema requiere centrales con mayor velocidad de corrección y capacidad para defender grandes espacios.

Por eso, la prioridad es Alessandro Bastoni, del Inter Milan, considerado un fichaje estratégico si se logra acuerdo entre clubes. El clásico también se juega en los despachos, pero en esta carrera concreta el Madrid corre solo.