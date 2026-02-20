La Real Sociedad le da la razón a Matarazzo con Job Ochieng

Joaquín Anduro 20 FEB 2026 - 20:29h.

La Real Sociedad anuncia la renovación de Job Ochieng

La llegada de Pellegrino Matarazzo ha supuesto un soplo de aire fresco para la Real Sociedad con una racha espectacular frenada en el Santiago Bernabéu y para muchos futbolistas que han recuperado el nivel que no habían mostrado esta campaña. Entre los nombres propios, otro de los beneficiados de la llegada del neoyorquino a Donosti está Job Ochieng, que ha tenido ya minutos con el primer equipo y al que el club le ha premiado con su renovación.

El conjunto txuri urdin ha anunciado este viernes la ampliación de contrato del futbolista keniano hasta el 30 de junio de 2028, por dos temporadas más. Ante el peligro a que se marchara como agente libre al término de la presente campaña, la dirección deportiva se ha movido rápido con un nueva firma del atacante que tan buenas impresiones ha dejado en el filial en LALIGA HYPERMOTION.

Job Ochieng llegó a la Real Sociedad en el verano de 2022 procedente del Maspalomas y, tras contribuir la pasada campaña en el ascenso del Sanse, pronto dejó su sello en la división de plata al marcar el primer tanto de la temporada en el triunfo 1-0 contra el Real Zaragoza. Sus tres dianas con el filial han servido para vencer por la mínima sumando ese tanto al cuadro aragonés a los anotados contra el Leganés y el pasado lunes frente al Málaga.

En ese choque frente a los de la Costa del Sol, el extremo diestro regresó a las órdenes de Ion Ansotegi después de que Pellegrino Matarazzo le haya incluido en dinámica del primer equipo citándole para casi todos sus partidos al frente del equipo donostiarra. Sus primeros minutos llegaron saliendo en el tramo final en Anoeta en el partido ante el Elche y también jugó en la victoria por 0-1 en San Mamés en el derbi de ida de las semifinales de la Copa del Rey.

Con esta renovación, la Real Sociedad demuestra la confianza en Job Ochieng de cara al futuro mirando a un posible ascenso definitivo al primer equipo. El jugador de 23 años también ha conseguido esta temporada estrenarse con la selección absoluta de Kenia, con la que disputó los últimos cuatro duelos de la fase de clasificación para el Mundial de este verano.

Comunicado de la Real Sociedad con la renovación de Job Ochieng

La Real Sociedad y el atacante Job Ochieng han alcanzado un acuerdo para la ampliación de su contrato hasta el final de la temporada 27-28. El keniano llegó al club al tercer equipo y esta temporada está despuntando en el Sanse, llegando a debutar en el primer equipo.