Pellegrino Matarazzo dio a conocer la lista de convocados para el partido de esta jornada frente al Real Oviedo en Anoeta. El técnico de la Real Sociedad ha resuelto las dudas que tenía con algunos de sus jugadores. Por ejemplo, la de Carlos Soler, al que ni su reciente paternidad ni la gastroenteritis que padeció recientemente le impedirán estar disponible.

El que no estará por precaución es Barrenetxea. El atacante txuri urdin volvió esta semana al trabajo completo después de su lesión, pero el cuerpo técnico ha decidido ser prudente con su vuelta a los terrenos de juego. La ausencia de Ander se suma a las ya confirmadas de Zakharyan, Sucic y Take Kubo.

La lista de la Real Sociedad

La lista de convocados de Matarazzo para el partido ante el Oviedo está compuesta por: Remiro, Marrero, Fraga; Aramburu, Aihen, Zubeldia, Aritz, Caleta-Car, Sergio Gómez, Odriozola, Jon Martín; Gorrotxategi, Turrientes, Yangel Herrera, Marín, Carlos Soler, Brais Méndez; Óskarsson, Oyarzabal, Guedes, Karrikaburu, Wesley y Ochieng.

La opinión de Almada

Guillermo Almada, entrenador del Real Oviedo, comentó que la Real Sociedad tiene una plantilla "numerosa y de grandes futbolistas" que a sus jugadores les va a exigir "al máximo".

"Vamos con la mayor ilusión para hacer un buen encuentro y creemos a muerte en la fortaleza grupal. Si cometemos los mismos errores que contra el Athletic, la Real nos lo va a castigar de una forma durísima por la calidad de sus futbolistas", explicó el preparador uruguayo en la sala de prensa del Carlos Tartiere, justo antes del último entrenamiento de la semana del Real Oviedo.

Preguntado por la baja por sanción del argentino Santiago Colombatto, indiscutible en el centro del campo, Almada confirmó que el puesto se lo juegan Fonseca y Dendoncker y que no ve a Santi Cazorla en el doble pivote porque "es un enganche natural y se le sacrificaría realizando labores de contención".