Javi López vuelve a Anoeta: sin cláusula del miedo y titular para Guillermo Almada

GipuzkoaTras la dolorosa derrota ante el Athletic Club, el Real Oviedo aterriza en San Sebastián con la obligación de sumar los tres puntos para aferrarse a la élite nacional. Entre la expedición azul destaca la presencia de un Javi López que se medirá por primera vez a la Real Sociedad durante su periodo de cesión. Y aunque no conoce a Pellegrino Matarazzo, el lateral aprecia desde la lejanía un cambio clave.

En las horas previas a este choque liguero, Javi López ha concedido una entrevista a La Nueva España en la que tira de profesionalidad: "En cada partido en Primera División siempre intento dar lo mejor de mí, demostrar mi mejor nivel. Pero es verdad que ahora que juego allí es un plus el querer demostrar".

Javi López y un cambio clave en la Real Sociedad

El defensa, que no cuenta con cláusula del miedo y podrá enfrentarse al club que guarda sus derechos, no es ajeno al gran cambio que ha protagonizado en los dos últimos meses de competición. Desde la llegada de Pellegrino Matarazzo al banquillo, la Real Sociedad ha revertido su situación en LALIGA EA Sports y está a un paso de alcanzar la final de la Copa del Rey.

Javi López se alegra de este "giro radical", pero va más allá. Desde la lejanía, el lateral aprecia un cambio clave entre la etapa de Sergio Francisco y la del técnico estadounidense. No obstante, el futbolista chicharrero también sigue viendo detalles tácticos que ya plantaba la Real Sociedad a principios de temporada.

El cedido en Oviedo pone el foco en las áreas como gran mejora de la Real de Matarazzo: "La llegada de este entrenador le ha dado al equipo un giro radical. Este año solo han perdido un partido y fue contra el Madrid la semana pasada. El equipo está muy bien, siguen teniendo muchas señas de identidad de la época anterior, pero están mejorando mucho más en lo que es la efectividad".