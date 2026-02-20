Posibles alineaciones del Real Sociedad – Real Oviedo para la jornada 25 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque 20 FEB 2026 - 06:12h.

Real Sociedad - Real Oviedo, las posibles alineaciones del partido de la jornada 25 de LALIGA EA Sports

La Real Sociedad y el Real Oviedo se enfrentarán en la próxima jornada 25 de LALIGA EA Sports. El choque se disputará el próximo sábado 21 de febrero a las a las 14:00 (hora española), en el Reale Arena. Los txuriurdines llegan tras caer en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid en un partido donde hubo hasta tres penaltis. En cambio, el Real Oviedo se dejó remontar en casa ante el Athletic Club donde terminaron cayendo por 1-2.

Posible alineación de la Real Sociedad

La Real Sociedad de Matarazzo sigue sin perder la buena cara en esta segunda mitad de temorada. A pesar de caer contra el líder de la clasificación por primera vez bajo los mandos del nuevo técnico, los blanquiazules llegan a dicho encuentro como octavo clasificado y 31 puntos en la tabla. No podrán contar ni con Kubo ni con Rupérez por lesiones, y se espera que Caleta-Car vuelva a la titularidad junto a Zubeldia. Arriba volverá a iniciar Guedes y Oyarzabal, con Soler un poco más retrasado.

Posible once de la Real Sociedad frente al Real Oviedo:

Portero: Remiro

Defensas: Aramburu, Jon Martín, Caleta-Car, Sergio Gómez

Centrocampistas: Soler, Gorrotxategi, Turrientes

Delanteros: Marín, Guedes, Oyarzabal

Posible alineación del Real Oviedo

El Real Oviedo tiene todas las papeletas para volver a la segunda división española. Tuvieron una oportunidad de oro en la jornada 24 cuando se pusieron 1-0 en el marcador contra el equipo de Ernesto Valverde. Pero no fue posible la victoria. Con tan solo 16 puntos, llegan últimos en la clasificación y además no podrán contar para este choque con Colombatto por acumulación de tarjetas ni con David Costas por lesión. Sus recambios serán Fonseca y Bailly.

Posible once del Real Oviedo frente a la Real Sociedad:

Portero: Aarón

Defensas: Nacho Vidal, Bailly, Carmo, Javi López

Centrocampistas: Sibo, Fonseca, Reina

Delanteros: Chaira, Viñas, Hassan/Thiago