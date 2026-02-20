Diego Páez de Roque Madrid, 20 FEB 2026 - 17:25h.

Después de la victoria en Da Luz, el Real Madrid debe cambiar el chip a LALIGA. Tras la derrota del FC Barcelona contra el Girona el pasado lunes, los de Álvaro Arbeloa se asentaban en el liderato del campeonato doméstico por primera vez desde que el salamantino se hacía cargo del equipo.

Mañana sábado, a las 18:30, el conjunto blanco volverá a jugarse el primer puesto de la clasificación en su visita a El Sadar para disputar el choque contra Osasuna. En la previa del encuentro, Álvaro Arbeloa ha analizado el choque ante los medios de comunicación.

"Llevan dos meses sin perder en su campo. Llegan en una gran dinámica y sabemos lo complicado que es El Sadar para el Real Madrid. Somos conscientes de la dura batalla que tendremos mañana. Vamos a prepararlo de la mejor manera, son tres puntos importantísimos”, mencionó el técnico blanco.

Sin embargo, la rueda de prensa rápidamente se centró en el tema de la semana: Vinicius Jr y el incidente racista. “Ha estado triste, como todos, y muy indignado. Es un acto racista que no queremos que vuelva a pasar, no tiene cabida en nuestro deporte. Tenemos una oportunidad enorme para no dejarlo pasar”, contó el entrenador.

Arbeloa se mostró muy insistente en luchar contra este tipo de actos xenófobos. Aún se desconoce si habrá sanción, que queda en manos de la UEFA. "Ahora toca que se vea que no son sólo palabras, llevan años haciendo un buen trabajo en esto”.

La defensa de Álvaro Arbeloa a Vinicius Jr

Durante toda la rueda de prensa, el técnico se centró en cómo está el jugador, el miedo a que se repitan estas cosas o la posibilidad de irse del campo. Sin embargo, el momento más destacable fue su defensa ante los que le culpan de provocador.

“No me gusta opinar de lo que opinan los demás, ni de Kompany ni de Mou, ni de nadie. Cada uno es libre de opinar, yo doy mi opinión. Vinicius marcó un golazo en un campo fantástico y celebró el gol como hemos visto cientos y cientos y cientos de veces, a muchos futbolistas sin importar su condición ni color de piel", comentó

"No podemos poner a la víctima como provocador. No lo vamos a permitir. Es injustificable. Me repito: nada de lo que ha hecho Vinicius en un campo de fútbol justifica un acto racista" sentenció Álvaro Arbeloa.