Gavi vs. Pablo Fornals; los números de la decisión de De la Fuente

El jugador del Betis ha disputado 26 partidos y casi 2.500 minutos más en LALIGA EA SPORTS

Pablo Fornals se queda sin llamada y el Betis responde: "Te queremos"

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Hacer una lista de un país para una cita importantes es harto complicado, y si es de España para el Mundial 2026, para el que parte como una de las favoritas, más aún. Luis de la Fuente ha tenido la papeleta de confeccionar la selección española que luche en Norteamérica por conquistar su segunda estrella, y una de las decisiones que más polémica ha levantado ha sido la de dejar a Pablo Fornals fuera de la lista.

El castellonense ha sido el hombre más regular de un Real Betis Balompié que ha acabado en la quinta plaza, accediendo por segunda vez en su historia a la UEFA Champions League, fue convocado en las dos últimas ventanas, pero nada de eso ha sido suficiente. En su lugar entra, paradójicamente, un jugador formado en las categorías inferiores verdiblancas como Pablo Páez Gavira ‘Gavi’.

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El centrocampista sevillano del FC Barcelona ha sido una de las sorpresas, pues lleva ya varias temporadas sufriendo inoportunas lesiones. Este ejercicio ha llegado a estar siete meses de baja tras someterse a una atroscopia por una lesión en el menisco interno de su rodilla derecha. De hecho, sus problemas físicos le dejaron fuera de la Eurocopa de 2024. Este año ha sido similar, y las comparaciones entre el rendimiento de uno y otro en LALIGA EA SPORTS pueden ser odiosas, especialmente para el seleccionador nacional.

Los números de Gavi

Gavi apenas ha jugado 11 partidos ligueros en la temporada recién finalizada, acumulando 645 minutos, con cero goles y cero asistencias. Según los datos que aporta Driblab a ElDesmarque, se le define como un “centrocampista completo, con influencia notable creando ocasiones de peligro y buen juego aéreo, además de una gran cantidad de interceptaciones y tackles”. Destaca además su “labor destacable en tareas defensivas”.

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Las cifras de Pablo Fornals

Los números de Pablo Fornals no tienen nada que ver con los del jugador de Los Palacios y Villafranca. Ha disputado 37 partidos, con un total de 3.138 minutos, marcando nueve goles y dando cinco asistencias. El sistema Driblab observa una “habilidad extrema en ocasiones creadas y asistencias esperadas”, situándolo en este aspecto en el top 10 de las cinco grandes ligas.

Además, señala una gran efectividad en el pase, una extraordinaria capacidad asociativa con el balón en los pies, “entre los mejores jugadores en este aspecto”, sin obviar que den tareas defensivas también “cumple un buen papel”.