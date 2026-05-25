Los nueve nombres extras de Luis de la Fuente para preparar el Mundial

Celia Pérez 25 MAY 2026 - 12:55h.

El seleccionados contará con más refuerzos antes de la cita mundialista

El rey Felipe VI aparece por sorpresa en la lista de España para el Mundial 2026: "Jugamos todos"

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Luis de la Fuente ha dado a conocer este lunes la esperada convocatoria de 26 jugadores para el Mundial de este verano. El técnico riojano ha desvelado por fin a los elegidos, añadiendo en esta ocasión una lista extra de nueve jugadores para la concentración previa para preparar la cita mundialista.

España iniciará su concentración el sábado 30 de mayo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) y disputará dos amistosos antes del Mundial: el 4 de junio ante Irak en La Coruña y el 9 de junio frente a Perú en Puebla (México). Será hasta finalizar el primer amistoso que se disputa en tierras gallegas cuando acabe la concentración de estos nueves jugadores de refuerzos.

Lista de los nueves jugadores extras:

FC Barcelona: Marc Bernal.

Celta: Javi Rodríguez.

Como: Jesús Rodríguez.

Mallorca: Leo Román.

Real Madrid: Gonzalo García.

Real Sociedad: Sergio Gómez, Jon Martín y Beñat Turrientes.

Valencia: Javi Guerra.

Tras estos partidos, España, encuadrada en el Grupo H, iniciará su camino hacia su objetivo de conseguir su segunda estrella de campeona del mundo el día 15 ante Cabo Verde, el 21 contra Arabia Saudí y completará la fase de grupos el 27 frente a Uruguay.

¿Cuál es la convocatoria de Luis de la Fuente para el Mundial?

Porteros: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal) y Joan García (FC Barcelona).

Defensas: Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsi (FC Barcelona), Marc Pubill (Atlético de Madrid) y Eric García (FC Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Centrocampistas: Rodrigo Hernández (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri (FC Barcelona), Fabían Ruiz (París Saint-Germain), Dani Olmo (FC Barcelona), Mikel Merino (Arsenal), Gavi (FC Barcelona), Alex Baena (Atlético de Madrid)

Delanteros: Lamine Yamal (FC Barcelona), Yeremy Pino (Crystal Palace), Ferrán Torres (FC Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Nico Williams (Athletic Club) y Víctor Muñoz (CA Osasuna).